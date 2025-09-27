Ｊ２で１０位の北海道コンサドーレ札幌は２７日、ホームで４位の仙台と対戦する。２６日は会場の大和ハウスプレミストドームに隣接するサブグラウンドで、冒頭１５分のみ公開しての非公開練習で最終調整した。

順調にフルメニューを消化したと見られるＭＦ近藤友喜（２４）は、前節・徳島戦で出場１３試合ぶりとなる今季４得点目を挙げ、２―１の勝利に貢献した。自身初となる２戦連発も視野に入れる戦いへ「自分が攻撃を担ってるくらいの気持ちでやれれば」と右サイドから積極的に前へと進んでいく。

徳島戦では７試合ぶりに先発に復帰した。７月に左ふくらはぎの肉離れで戦線を離れた。休んでいる間に監督が交代。８月２３日甲府戦（２〇１）で４試合ぶりに戦列に戻るも、３試合、途中出場が続いた。その間、柴田慎吾監督（４０）からの言葉に闘志を奮い立たせた。「思ったように試合に出られなかったが、監督から『使いたいと思わせてくれ』と言われていたので。それがモチベーションになって、気持ちも入った」。出場停止が４人出た影響もあり、右ウィングバックのスタメンに復帰した一戦で結果を残し、“定位置”を奪い返した。

ドリブルで相手を交わし、敵陣深くに入り込み、好機を演出しているが「クロスの精度は課題かなと。もっと上のレベルに行くにはそこが伸びてこないと」と尽きぬ向上心で、日々自己を高めてきた。当面の目標となるプレーオフ圏の６位・徳島との勝ち点差は５も、得失点差のマイナス１２はリーグでワースト３位。「得失点があるので、実質６点差みたいなところがある。本当に１個ずつ勝つしかない。勝ち点３だけを目指してやりたい」。２連勝を絶対目標に、近藤が右サイドを席巻しにいく。