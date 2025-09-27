¡Ø³ÊÉÕ¤±¡Ù¡¡¡Ö±Ç¤¹²ÁÃÍ¤Ê¤·¡×Â³½Ð¡ª¡© ÎÁÍý¥ÉÁÇ¿Í¤ÎÉÍÅÄ²í¸ù¡ÈÀäÂÐ¤¢¤ê¤¨¤Ø¤óÅâÍÈ¤²¡É¤ÇÂçÇÈÍð¡ª½é»²Àï¤ÎME:I¡¦²Ï¹ç°ê¿Í¤é¤Î±¿Ì¿¤Ï¡©
ÉÍÅÄ²í¸ù¤ò»Ê²ñ¤Ë¡¢°ìÎ®·ÝÇ½¿Í¤¿¤Á¤¬¥Áー¥à¤òÁÈ¤ó¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤ë¡Ö·ÝÇ½¿Í³ÊÉÕ¤±¥Á¥§¥Ã¥¯¡×¡£½©¤Î£³»þ´ÖÈ¾¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ë¤Ï¡¢ÃÝÃæÄ¾¿Í¡¢·ËµÜ¼£¡¢²Ï¹ç°ê¿Í¡¢¥Û¥é¥óÀé½©¡¢Ä«ÆüÆà±û¡¢Â¼¾å²ÂºÚ»Ò¡¢ME:I¤ÎKEIKO¡¦SUZU¡¦TSUZUMI¤¬½é»²Àï¡£ÁíÀª18Ì¾¤Î°ìÎ®·ÝÇ½¿Í¤¿¤Á¤¬ ¡È¿©¤È·Ý½Ñ¡¢¤µ¤é¤Ë¥¹¥Ýー¥Ä¡É¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÁ´ÌäÀµ²ò¤·¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ÇÄ¶¿¿·õ¾¡Éé¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£
º£²ó¤â¡Ö¸¸¤Î¹âµé¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤È¥¹ー¥Ñー¤Ç¤âÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Ñー¥¯¥ê¥ó¥°¥ï¥¤¥ó¤ò°û¤ßÈæ¤Ù¤ë¡×¡¢¡ÖÀ¤³¦Åª¤Ê¥×¥íÁÕ¼Ô¤ÈÃæ³ØÀ¸¤Îº®¹ç¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤òÄ°¤Èæ¤Ù¤ë¡×¤Ê¤É¡¢¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬Â³¡¹¡ª
¤µ¤é¤Ë¥é¥¹¥È¤Î¡ÖÅâÍÈ¤²¡×¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¡¢ÎÁÍý¥ÉÁÇ¿Í¤ÎÉÍÅÄ²í¸ù¤¬¥¹¥Þ¥Û¤Ç¸¡º÷¤·¤Æ¥Á¥ã¥Á¥ã¥Ã¤Èºî¤Ã¤¿ÅâÍÈ¤²¤¬¡ÈÀäÂÐ¤¢¤ê¤¨¤Ø¤óÉÍÅÄ¤ÎÅâÍÈ¤²¡É¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡ª¡¡¤³¤ì¤òÁª¤Ö¤È¡¢¤É¤ó¤Ê¥é¥ó¥¯¤Î¥Áー¥à¤âÂ¨¡¢²èÌÌ¤«¤é¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£©ABC¥Æ¥ì¥Ó
¤Ï¤¿¤·¤Æ£·ÁÈ18Ì¾¤Î¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤ÎÃæ¤ËºÇ¸å¤Þ¤Ç°ìÎ®·ÝÇ½¿Í¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¡È¿¿¤Î°ìÎ®¡É¤ÏÂ¸ºß¤¹¤ë¤Î¤«¡© ¤½¤·¤Æ²èÌÌ¤«¤é¾Ã¤¨µî¤ë¶þ¿«¤òÌ£¤ï¤¦¤Î¤Ï¤É¤Î¥Áー¥à¤Ê¤Î¤«¡ª¡©
º£²ó¤â´Ö°ã¤¨¤ëÅÙ¤Ë°ìÎ®¢ªÉáÄÌ¢ªÆóÎ®¢ª»°Î®¢ª¤½¤Ã¤¯¤ê¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¤Ï¡È±Ç¤¹²ÁÃÍ¤Ê¤·(²èÌÌ¤«¤é¾ÃÌÇ)¡É¤È¥é¥ó¥¯¤¬¤É¤ó¤É¤ó¥À¥¦¥ó¤·¤Æ¤æ¤¯¡£©ABC¥Æ¥ì¥Ó
¢¡¥Á¥§¥Ã¥¯£±¡Ö¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¡×¡¡
ºÇ½é¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ï¡Ö¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¡×¡££±ËÜ30Ëü±ß¤Î¹âµé¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤È¡¢£±ËÜ2500±ß¤Î¥¹¥Ñー¥¯¥ê¥ó¥°¥ï¥¤¥ó¤ò°û¤ßÈæ¤Ù¡¢¤É¤Á¤é¤¬¹âµé¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤«¤ò¤¢¤Æ¤ë¡£
¢¡¥Á¥§¥Ã¥¯£²¡Ö¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¡×
À¤³¦Ãæ¤Î¼ã¼Ô¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤ë¥¹¥È¥êー¥È¥À¥ó¥¹¡Ö¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¡×¡£²¿ÅÙ¤âÀ¤³¦°ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥È¥Ã¥×¥×¥í¤È¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¹â¹»À¸¤Î¥À¥ó¥¹¤ò¸«Èæ¤Ù¤ë¡£
Àµ²ò¤Î¥×¥í¤Ï¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØÆüËÜÂåÉ½¤ÎShigekix¡Ê¥·¥²¥¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤µ¤ó¡£18ºÐ¤Î»þ¡¢À¤³¦ºÇ¹âÊö¤ÎÀï¤¤¤ÇºÇÇ¯¾¯Í¥¾¡¡£¤½¤Î¸å¤â50°Ê¾å¤Î¹ñºÝ¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿À¤³¦Åª¥À¥ó¥µー¤À¡£ÉÔÀµ²ò¤Ï¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥À¥ó¥µー¤ÎHARUYA¤µ¤ó¡£Shigekix¤µ¤ó¤ËÆ´¤ì¡¢¥×¥í¤òÌÜ»Ø¤¹¹â¹»£³Ç¯À¸¡££²¿Í¤Ï¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥Þ¥¹¥¯¤òÈï¤ê¡¢1on1¤Î¥Ð¥È¥ë·Á¼°¤Ç¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£
¢¡¥Á¥§¥Ã¥¯£³¡Öº®¹ç¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¡×
°ìÎ®¥×¥íÁÕ¼Ô¤Ë¤è¤ëº®¹ç¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤È¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢Ãæ³ØÀ¸¤Ë¤è¤ëº®¹ç¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤òÄ°¤Èæ¤Ù¤ë¡£
Àµ²ò¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤ÎÌ¾Ìç²»³ÚÂç³Ø¤òÂ´¶È¤·À¤³¦Åª¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¥×¥íÁÕ¼Ô£·Ì¾¤¬±éÁÕ¡£ÉÔÀµ²ò¤ÏÁ´°÷¤¬¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤ÎÃæ³ØÀ¸¡£Î¾¼Ô¤¬±éÁÕ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ö¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦¡×¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ÖLet It Go ～¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Ç～¡×¡£¥×¥í¥¢¥Þ¤È¤â¤ËMay J.¤¬¥Üー¥«¥ë¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡£
¢¡¥Á¥§¥Ã¥¯£´¡Ö¥µ¥ë¥µ¥À¥ó¥¹¡×
°ìÎ®¥×¥í¤ÎÃË½÷¥Ú¥¢¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢ÃË½÷¥Ú¥¢¡¢ÀäÂÐ¥¢¥«¥óÃË½÷¥Ú¥¢¤Î£³ÁÈ¤¬Æ±»þ¤Ë¥µ¥ë¥µ¥À¥ó¥¹¤òÍÙ¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¤É¤ì¤¬°ìÎ®¥×¥í¤Î¥µ¥ë¥µ¥À¥ó¥¹¤«¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¡£
Àµ²ò¤Ï¡¢ÆüËÜºÇ¹âÊö¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×¤Ç£´²óÍ¥¾¡¡¢À¤³¦Âç²ñ¤Ç¤â¥¢¥¸¥¢¿Í½é¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ç¤¢¤ëHIDE¤µ¤ó¤ÈPEKO¤µ¤ó¤Î¥Ú¥¢¡£ÉÔÀµ²ò¤Ï¥µ¥ë¥µ¥À¥ó¥¹Îò10Ç¯¤ÎÉ×ÉØ¥Ú¥¢¡£¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤òÁª¤ó¤À¤éÀäÂÐ¥¢¥«¥ó¥µ¥ë¥µ¥À¥ó¥¹¤Ï¡¢ÃËÀ¤Ï¥¥ã¥ê¥¢12Ç¯¤Ê¤¬¤é¡¢½÷À¤Ï£±½µ´ÖÁ°¤«¤é¥µ¥ë¥µ¥À¥ó¥¹¤ÎÎý½¬¤ò»Ï¤á¤¿´°Á´¤Ê¤ë¥ÉÁÇ¿Í¤Î¥Ú¥¢¡£
¢¡¥Á¥§¥Ã¥¯£µ¡ÖÇ½³ÚÓò»Ò¡×
Ä¶°ìÎ®¤ÎÓò»ÒÊý¤Ë¤è¤ëÆüËÜºÇ¹âÊö¤ÎÇ½³ÚÓò»Ò¤È¡¢¼ñÌ£¤ÇÇ½³ÚÓò»Ò¤ò³Ø¤Ö¤ªÄï»Ò¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë±éÁÕ¤òÄ°¤Èæ¤Ù¤ë¡£
Ç½³ÚÓò»Ò¤È¤Ï¡¢¼¼Ä®»þÂå¤«¤é600Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò¸Ø¤ë¡ÖÇ½¡×¤ÎÉñÂæ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Êª¸ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¿´¾ð¤ä¾ð·Ê¤òÉ½¸½¤¹¤ë±éÁÕ¤Î¤³¤È¡£»È¤¦³Ú´ï¤Ï¡¢Å«¡¦¾®¸Ý¡¦Âç¸Ý¡¦ÂÀ¸Ý¤Î£´¼ïÎà¡£Àµ²ò¤ÎÓò»ÒÊý£´¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢£²¿Í¤¬¡Ö½ÅÍ×Ìµ·ÁÊ¸²½ºâ¡ÊÁí¹çÇ§Äê¡Ë¡×¤ÎÊÝ»ý¼Ô¤Ç¡¢¤¢¤È¤Î£²¿Í¤âº£¸å¤ÎÇ§Äê¤¬³Î¼Â»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÉÔÀµ²ò¤Î£´¿Í¤ÏÉáÃÊ¤Ï²ñ¼Ò°÷¤äÂç³ØÀ¸¤Ê¤É¤Ç¡¢¼ñÌ£¤ÇÇ½³ÚÓò»Ò¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤³¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ï¥Áー¥àÁ´°÷¤Ç¼õ¤±¤ë¡£
¢¡¥Á¥§¥Ã¥¯£¶¡ÖÅâÍÈ¤²¡×
£Á¡¢£Â¡¢£Ã¡¢3¤Ä¤Î¡ÖÅâÍÈ¤²¡×¤ò¿©¤ÙÈæ¤Ù¡¢¡Ö¤«¤é¤¢¤²¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤Ç¥°¥é¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ëµ±¤¤¤¿¶Ë¾å¤ÎÅâÍÈ¤²¤¬¤É¤ì¤«¤òÅö¤Æ¤ë¡£
Àµ²ò¤Ï¡¢ÂçÊ¬¸©¤Ë¤¢¤ë¡Ö¤«¤é¤¢¤²ÂÀ¹Þ¡×¤ÎÅâÍÈ¤²¡£ÆüËÜÅâÍÈ¶¨²ñ¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡Ö¤«¤é¤¢¤²¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¡¢¤½¤ÎÎòÂå15Âç²ñ¤ÎÍ¥¾¡Å¹¤ò½¸¤á¤¿Âç²ñ¤Ç¥°¥é¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¶Ë¾å¤ÎÅâÍÈ¤²¡£¶å½£»º¤Î¼ã·Ü¤òÈëÅÁ¤Î¥¿¥ì¤ËÄÒ¤±¤ÆÍÈ¤²¤ëÅâÍÈ¤²¤Ï£±Æü£±¥È¥ó¤âÇä¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ÉÔÀµ²ò¤ÏÅìµþ¤ÎÀ¶À¥¤Ë¤¢¤ëÄ®¤Î¿©Æ²¡Ö¤ß¤æ¤¿©Æ²¡×¤ÎÅâÍÈ¤²¡£¤½¤·¤Æ´Ö°ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤É¡ÈÀäÂÐ¤¢¤ê¤¨¤Ø¤óÅâÍÈ¤²¡É¤òÍÈ¤²¤¿¤Î¤ÏÎÁÍý¥ÉÁÇ¿Í¤ÎÉÍÅÄ¡£ËÜÈÖÁ°¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤Ç¸¡º÷¤·¥Á¥ã¥Á¥ã¥Ã¤Èºî¤Ã¤¿¡£ÉÍÅÄ¤ÏÍÈ¤²Êª¼«ÂÎ¤¬½éÂÎ¸³¡£
¤³¤Î¥é¥¹¥È¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢ÉÔÀµ²ò¤Ï£²¥é¥ó¥¯¥À¥¦¥ó¡¢¤½¤·¤Æ¡ÈÀäÂÐ¤¢¤ê¤¨¤Ø¤óÉÍÅÄ¤ÎÅâÍÈ¤²¡É¤òÁª¤Ö¤È¡¢¤É¤ó¤Ê¥é¥ó¥¯¤Î¥Áー¥à¤âÂ¨²èÌÌ¤«¤é¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£º£Ç¯½Õ¤Î³ÊÉÕ¤±¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢ÉÍÅÄ¤¬¤Ä¤¯¤Ã¤¿¥ª¥à¥é¥¤¥¹¤òÁª¤Ó¡¢²èÌÌ¤«¤é¾Ã¤¨¤ë·ÝÇ½¿Í¤¬Â³½Ð¡£ÂçÇÈÍð¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æº£²ó¤Ï¡©
º£²ó¤âÂçÇÈÍð¤È¤Ê¤Ã¤¿½©¤Î£³»þ´ÖÈ¾¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç°ìÎ®·ÝÇ½¿Í¤Ç¤¤¤é¤ì¤¿¥Áー¥à¤Ï¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡¤½¤·¤Æ±Ç¤¹²ÁÃÍ¤Ê¤·¤È¤Ê¤ê¡¢²èÌÌ¤«¤é¾Ã¤¨¤ë¶þ¿«¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ª¡©©ABC¥Æ¥ì¥Ó
¡Ø·ÝÇ½¿Í³ÊÉÕ¤±¥Á¥§¥Ã¥¯¡¡½©¤Î£³»þ´ÖÈ¾¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ù¤Ï9·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ë6»þ30Ê¬¤«¤éABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎó¤Ë¤ÆÊüÁ÷¡£