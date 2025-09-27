◇WBA世界スーパーライト級タイトルマッチ 王者 ゲーリー・アントゥアン・ラッセル 《12回戦》 同級1位 平岡アンディ（2025年11月14日 米フロリダ州マイアミ カセヤ・センター）

世界初挑戦が決まったWBA世界スーパーライト級1位の平岡が26日、都内で会見した。11月の米国での大一番へ「大橋ジムに入って今年で10年目。世界チャンピオンになるために入門した。メンタルもフィジカルも強くなって、いいタイミングで試合が決まった」と自信をのぞかせた。

挑戦する同級王者ラッセルはデビューから17戦連続KO勝利した強打が武器の左構え。最強王者を倒すため、ヒントにするのは同門の世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥。9月14日の防衛戦では挑戦者アフマダリエフを華麗なアウトボクシングで完封し「めちゃめちゃ素晴らしい試合だった。凄く参考になった」と振り返り「12ラウンド動き続けることができれば勝てると思っている」と自信満々。自身と同じ11月にWBC世界バンタム級王座決定戦で世界王座返り咲きを狙う拓真ら、井上兄弟から激励を受けたことも明かし「勝って拓真さん、尚弥さんにつなげたい」と決意をにじませた。

小学生の頃にTBS系「さんまのSUPERからくりTV」に“泣き虫アンディ君”として出演。当時、同番組で司会を務めていた明石家さんまとは久しく会えていないが「しっかり勝って勝利を届けたいですね」と笑った。国内ジム所属のスーパーライト級世界王者は過去に藤猛、浜田剛史、平仲明信の3人のみ。92年4月に平仲がメキシコで初回1分32秒TKO勝ちして以来の33年ぶりの偉業へ「快挙を成し遂げたい気持ちはある」と気合十分。泣き虫少年が歴史に名を刻み、リング上でうれし涙を流す。

◇平岡 アンディ（ひらおか・あんでぃ）1996年（平8）8月8日生まれ、横浜市出身の29歳。大橋ジムでトレーナーを務める、ガーナ系米国人の父ジャスティス・コジョさんの影響で4歳からボクシングを始めた。中学では陸上部に入部し、横浜高時代は陸上で国体出場。13年12月にプロデビューし、21年10月にスーパーライト級の日本、WBOアジア・パシフィック（AP）の2冠を獲得。昨年9月にWBA世界同級挑戦者決定戦に勝利し、挑戦権を手にしていた。身長1メートル82、リーチ1メートル88の左ボクサーファイター。