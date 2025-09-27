櫻井翔が『news zero』でNBA八村塁選手を単独取材！『news zero』20年へ「明日をよくする」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

2026年秋に番組開始20年を迎える日本テレビ『news zero』。2025年秋からの1年を特別な1年と位置づける同番組では、9月29日からの1週間、番組の顔である藤井貴彦、櫻井翔が様々な企画に挑戦する。

■櫻井翔が八村塁選手を単独取材

日本選手最長となる7年目を迎える八村塁選手を櫻井翔キャスターが単独取材。

日本選手初のドラフト1巡目指名でNBA入りを果たすなど華々しいバスケ人生を歩んできた八村塁選手。しかし、「日本人である」ことが壁になったと言う。その「壁」を乗り越えられた原動力とは？ さらに、八村選手が描く日本バスケの「未来」に迫る。

※9月29日放送予定

■藤井貴彦が万博会場から生中継

まもなく閉幕する大阪・関西万博の会場から藤井貴彦キャスターが生中継で出演。

パビリオンの建設遅れや盛り上がりに欠けるなどの批判もあった開幕から半年。いまや連日20万人以上が来場し、”駆け込み来場“が増加するなか、チケットを持っていても入場できない事態も起きている。

この半年間の万博が何をもたらしたのか？ 当初の批判がどう変わったのか？ 万博のレガシーと残された課題が、私たちの「明日」にどうつながるのか？ 大屋根リングなどのスポットからゲストともに伝える。

※10月1日放送予定

■『news zero』が目指す“明日”

「news zero」はこの秋で20年目に入ります。

「日本をよくする」ため、番組は当初から“若い世代”も意識してきました。

この20年でテレビの“視聴者層”も“環境”も変わりましたが、

当時から根強くzeroのファンでいてくれている方々は

今まさに日本を変える中心的な存在となっています。

10年後の社会をよくする。と言われてもピンとこない、余裕のない今。

「明日をよくする」だったら、少しだけ信じられるかもしれません。

有象無象の情報の海で、zeroを見れば“正しい情報”を届けてくれる。

そんな“信頼”をこれからも醸成し続けたいと思います。

「news zero」は20歳を前に、 「明日がよくなる」と信じ「挑戦者」として伝えます。

