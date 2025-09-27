司法が合憲と判断したからといって、衆院の選挙制度の問題点が解消されたわけではない。

「１票の格差」の是正に取り組むだけでは、地方選出の議員が減り、人口の少ない地域の声が国政に届きにくくなる。与野党は制度改革に取り組む段階を迎えている。

１票の格差が最大２・０６倍だった２０２４年１０月の衆院選について、最高裁第２小法廷は「合憲」との判決を言い渡した。「現行の選挙制度には合理性があり、投票価値の平等に反する状態に至っていたとはいえない」とした。

昨年の衆院選は、格差是正を求める司法判断を踏まえ、都道府県への議席数の配分をより人口に比例した形にする「アダムズ方式」の下で初めて実施された。都市部で選挙区を１０増やし、地方で１０減らす「１０増１０減」が行われた。

今後も、５年に１度の国勢調査で格差が２倍以上になった場合、区割りを見直すことになっている。定期的に格差が是正される制度だ。アダムズ方式の導入を含め、国会の改革の取り組みを最高裁が評価したのは当然である。

今回の訴訟は、全国１４の高裁・支部に提起され、高裁の判断は全て、合憲だった。

これまでも国政選挙のたびに、わずかな格差を理由に次々と訴訟が起こされ、国会は振り回されてきた。こうした事態に違和感を覚える人もいるだろう。

人口の移動に応じてその都度頻繁に区割りが見直されれば、有権者は混乱しかねない。東京への人口流入が続く限り、地方の選挙区は減る一方となる。

問題は１票の格差だけではない。与野党は昨年、衆院に選挙制度改革に関する協議会を設置し、議論を進めているが、具体的な改革案を出すには至っていない。

与野党の党利党略が絡み、結論をまとめられないなら、政府に有識者などでつくる選挙制度審議会を設置して検討してはどうか。

衆院以上に問題なのが、参院の選挙制度だ。格差是正のため、１６年に合区を実施したが、隣県同士を一体化するため、他県側の候補に対しては関心が薄れ、投票率が低迷している。このままでは代議制民主主義が揺らぎかねない。

憲法は国会議員を「全国民の代表」と定めている。これを見直し、参院議員は地方代表と位置づけ、地方の声を国政に反映できるようにすることも検討に値しよう。

衆参両院が連携し、それぞれの役割の見直しも含めて議論を深める必要がある。