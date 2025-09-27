アジアの新興・途上国で抗議デモが相次ぎ、いくつかの国では政権が転覆する事態に発展している。

地域全体の安定を脅かす動きにつながらないか、注視が必要だ。

ネパールでは今月、若者が主導する大規模な反政府デモが起き、参加者の一部が暴徒化して議会や政治家の自宅などに放火した。オリ首相は退陣に追い込まれた。

ネパールはアジアの最貧国の一つで、若年層の失業率は約２０％に上る。にもかかわらず、政治家やその子息らが贅沢（ぜいたく）な暮らしをしているとの批判が、ＳＮＳなどを通じて広がっていた。

オリ政権が偽情報対策の名目でフェイスブックなど一部のＳＮＳへの接続を遮断したことが、若者らの怒りを増幅させ、今回のデモと暴動につながった。

バングラデシュでも昨年、学生らが、元軍人の家族を優遇する公務員採用枠の廃止を求めて首相公邸を占拠し、首相は辞任した。３年前にはスリランカで、急激な物価高騰を背景に反政府デモが拡大し、政権が崩壊した。

デモのきっかけは国によって異なるものの、政権が経済成長を急ぐ一方で、社会の不平等や格差の是正が後手に回ったことが、政変につながった点は共通する。

２０１０年代前半には中東で民主化を求めるデモが相次ぎ、エジプトなどで政権が倒れた。だが、別の既得権益層が実権を握ったり、内戦に陥ったりするなど、安定につながったとは言い難い。

ネパールとバングラデシュの暫定政権は来年、それぞれ総選挙を行う。縁故主義や軍の影響力を極力排除し、民意を踏まえた安定した政権を発足させてほしい。

気がかりなのは、比較的経済発展が進み、東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）の盟主を自負するインドネシアでも、政情が不安定化していることである。

国会議員の高額な住宅手当に反発するデモが全土に広がり、プラボウォ大統領は予定していた訪日の見送りを余儀なくされた。

大統領が無料給食プログラムに巨額の予算を投じながら、他方で産業育成や雇用対策をおろそかにしているとの批判も強い。このままでは、途上国から脱した後に成長が鈍化する「中所得国の罠（わな）」に陥るとの指摘がある。

日本は、長年の経済協力を通してアジア各国と良好な関係を維持してきた。人材育成や産業の高度化、行政の透明性向上に向けた法制度整備など、各国の事情に応じた支援を継続していくべきだ。