¡Ú¥·¥ê¥¦¥¹S¡ÛAIÍ½ÁÛ¡¡¥¸¥ó¥»¥¤¡¡½ÅÎÌ¸º¤ÇVÁè¤¤
¡¡ËÜÆü¤Ïºå¿À11R¤Î¥·¥ê¥¦¥¹S¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¡£»Ø¿ô1°Ì¡Ê88¡Ë¤Ç¡ý¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ê7¡Ë¥¸¥ó¥»¥¤¡£4ÁöÁ°¤Ë¥À¡¼¥È¤ØÌ·Àè¤ò¸þ¤±¤Æ¤«¤é1¢ª2¢ª1Ãå¤È½çÄ´¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¡¢°ìµ¤¤ÎÁê¼ê¶¯²½¤È¤Ê¤Ã¤¿Á°Áö¤ÎÊ¿°ÂS¤Ç¤â4Ãå¤ËÁ±Àï¡£¤½¤ÎÁ°Áö¤è¤ê0¡¦5¥¥í·Ú¤¤¥Ï¥ó¥Ç56¡¦5¥¥í¤Ê¤éVÁè¤¤É¬»ê¤È¤Î¸«Î©¤Æ¡£
¡¡»Ø¿ô2ÈÖ¼ê¡Ê86¡Ë¤Ë¤Ï2Æ¬¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢Ê¿°ÂS5Ãå¤«¤é¤ÎÎ×Àï¤È¤Ê¤ë¡Ê14¡Ë¥¿¥¤¥È¥Ë¥Ã¥È¤¬¡û¡£Ì¾¸Å²°¾ëS¤ò°µ¾¡¤·¤Æ¤¤¿¡Ê6¡Ë¥Æ¡¼¥ª¡¼¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤Ï¢¥É¾²Á¤À¡£Çã¤¤ÌÜ¤Ï¡ý¡û¢¥¡ù¤ÎBOX6ÅÀ¤Ë¡¢¡ý¤«¤é¢¤1ÈÖ¼ê¤Î¤ß¤ò²¡¤µ¤¨¤ë·×7ÅÀ¡£
¡¡¢¡SIVA¡Ê¥·¥ô¥¡¡Ë¡¡¥¹¥Ý¥Ë¥Á¤¬GAUSS¡Ê¥¬¥¦¥¹¡Ë¼Ò¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¶¥ÇÏÍ½Â¬AI¡£PC¥¦¥§¥ÖÈÇ¤È¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥êÈÇ¤¬¤¢¤ê¡¢Ëè½µËö¤Ë¿·ÇÏ¡¦¾ã³²¤ò½ü¤¯Á´¥ì¡¼¥¹Í½ÁÛ¤ò¸ø³«Ãæ¡£²áµî¤Î¥ì¡¼¥¹¥Ç¡¼¥¿¤«¤é»»½Ð¤¹¤ë»Ø¿ô¡Ê100ÅÀËþÅÀ¡Ë¤ò´ð¤ËÍ½ÁÛ¤¹¤ë¡£