ゲーム大手が、平成期にヒットした「名作」の復活を本格化させている。

幕張メッセ（千葉市）で開かれている東京ゲームショウでも、各社が過去の人気作の続編やリメイク版を相次いで発表している。安定した収益やファンの回帰を期待できる一方、なじみのない世代を巻き込む販売戦略が求められる。（寺田航）

休眠ＩＰの復活

東京ゲームショウのカプコンのブースでは、２０年ぶりに復活するアクションゲーム「鬼武者」の新作に、来場者の注目が集まった。

鬼武者は、鬼の力を得た若武者と、怪物たちとの戦いを描いたアクションゲームで、２００１年に家庭用ゲーム機「プレイステーション２」向けに発売された。シリーズ累計で８９０万本を売り上げた。来年発売予定の新作も刀で斬り合う爽快なアクションが持ち味だ。カプコンの担当者は「『休眠ＩＰ（知的財産）』の活性化につなげたい」と話す。

国内大手は業界の草創期から作品を手がけ、「復活」できるＩＰが豊富だ。ヒット作の続編やリメイク版を投入することで、既存ファンの掘り起こしや、ゲームから離れた人の回帰につなげる狙いがある。

東京ゲームショウでも、レベルファイブ（福岡市）が、２６年に発売予定のアドベンチャーゲーム「レイトン教授」シリーズの新作を公開。１作目の登場は０７年で、完全新作の発売は９年ぶりとなる。

スクウェア・エニックスも、１９９７年に発売したロールプレイングゲーム「ファイナルファンタジータクティクス」のリメイク作品を今月３０日に発売する。現代風にシナリオの修正などが行われたバージョンに加え、原作を忠実に再現したバージョンも搭載し、往年のファンに配慮した。

若年層対策

課題となるのは、第１作の発売当時を知らない若年層の取り込みだ。コンピュータエンターテインメント協会（ＣＥＳＡ）によると、家庭用ゲーム機利用者の年齢層は１０歳代が最も多い。

かつての名作に親近感を抱いてもらうため、各社は「若年層らの『参入障壁』を下げる」（ゲーム大手）戦略を立てている。東京ゲームショウなどのイベントに合わせ、セガなどは、オンライン販売サイトでシリーズの旧作ソフトを大幅値引きするキャンペーンを実施。コナミデジタルエンタテインメントの人気ゲーム「サイレントヒル」シリーズは、新作映画が計画されている。