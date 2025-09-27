「頑張ってる感出したくない！」→【GU】店員さんの「パンツコーデ」が参考になる！

頑張りすぎておらず、手抜きにも見えない。絶妙なバランスに仕上げたいミドル世代は、【GU（ジーユー）】の店員さんの「パンツコーデ」を参考にして。「#40代コーデ」のハッシュタグを付けて投稿しているNatsukiさんのパンツコーデは、きちんと感がありながら、ラフな抜け感もあり、こなれて見えるのが魅力。着こなしテクニックを取り入れれば、ワンランク上のパンツコーデを楽しめるかも。

大人に似合うきれいめカジュアルコーデ

お仕事やセレモニーシーンにも活躍しそうなボウタイブラウス。フレアスカートやテーパードパンツを合わせると、頑張っている感が出てしまう……。そんなときは、デニムのように見えるスウェット素材を使用、バレルレッグシルエットがトレンド感のあるパンツを合わせてみて。ラフに着崩すことで、大人の余裕を感じられるきれいめカジュアルコーデを楽しめそうです。

デニムシャツをアクセントにしてこなれ感アップ

トップスとパンツだけでは、なんだか物足りない……。店員さんのようにデニムシャツをキュッと腰に巻けば、こなれた印象を与え、おしゃれ度がグンとアップしそう。スウェット素材を使用しており、ゆったり穿けそうなバレルレッグパンツで、リラックスムードを漂わせるのも、頑張りすぎているように見せないポイント。

着映えトップスを主役にした最旬デニムコーデ

デニムパンツコーデがパッとしない人は、トレンドのフレアシルエットを選んでみて。インパクト抜群のトマトレッドカラーのトップスを合わせれば、最旬カジュアルコーデが完成。トップスの裾をきれいにインせずに、片方だけ入れてラフな抜け感をプラスするのも、店員さんのコーデテクニック。袖口や裾からちらりとのぞかせた、淡いピンクカラーのトップスもおしゃれ見えをサポートします。

手抜きに見えない！ ゆる × ゆるワントーンコーデ

トップスもパンツもゆるっとシルエットをチョイスすることで、頑張っている感を払拭。ワントーンでまとめて洗練された印象に。差し色にきかせたブラウンの小物が、秋ムードを盛り上げます。パンプスやワンショルダーバッグできちんと感をちょい足しし、大人の品格を漂わせれば、ワンランク上のパンツコーデを楽しめそうです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i