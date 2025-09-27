◆ＪＥＲＡ セ・リーグ ＤｅＮＡ５―４人（２６日・横浜)

巨人の岡本和真内野手（２９）が不屈のアーチを放った。２位・ＤｅＮＡとの直接対決２連戦の初戦で、５回にエースの東から右越えへ一時同点の１５号２ラン。今季初めて逆方向へ一発を放ち、５戦４発とした。試合は敗れて逆転２位へ後がなくなったが、クライマックスシリーズ（ＣＳ）第１ステージ（Ｓ）で対戦する相手に嫌なイメージを植え付けた。

集中力を高め、岡本がひと振りで仕留めた。２点を追う５回無死一塁。カウント１―１から東の外角１４２キロシュートを捉えた。右手で押し込んだ打球は切れずに伸びていく。右翼ポール際に吸い込まれた。２位・ＤｅＮＡとの負けられない一戦で一時同点の１５号２ラン。通算２５０号まであと２本に迫る３試合ぶりの一発だ。「キャビー（キャベッジ）、泉口がつないでくれたので、打ててよかったです」。今季初の逆方向へのアーチで試合を一時振り出しに戻した。

始まりも４番だった。両軍無得点の初回２死三塁。カウント２―１から東の真ん中１３６キロカットボールに反応した。鋭いライナー性の打球が左前で弾み、先制点をもたらした。ＣＳ第１Ｓの相手はＤｅＮＡ。ポストシーズンでも対戦する可能性がある左腕を打ち砕いた。

この一戦に懸ける思いは強かった。逆転２位でＣＳ第１Ｓの本拠地開催を勝ち取るためには、絶対に落とせない直接対決。「点を取れるように頑張りたい」と気合十分で試合に入った。熱い思いをバットに込め、３打数２安打３打点、２四死球。別格の存在感を示した。ただ勝利に結びつかなかったことが笑顔を奪う。「負けたので明日勝てるように頑張りたい」と絞り出した。

勝負は細部に宿る。残暑が厳しい中での試合が続く。そんな中、岡本は屋外球場での試合前練習では半袖ではなく、必ず長袖のＴシャツを着るか、長袖のインナーを着用する。高校時代からの流儀だ。「暑い時は直射日光に当たった方が暑くなるし、疲労もたまりやすくなると調べて知った。だから僕は長袖長ズボンなんですよ」。プレー以外にも気を配る男が、シーズン最終盤の大事な試合で結果を残さないはずがない。

痛恨の３連敗で２位・ＤｅＮＡとのゲーム差は３・５。２位奪取へ残り４戦４勝以外は許されない崖っ縁に追い込まれたが、岡本が今季のＤｅＮＡ戦で打率４割２分６厘、７本塁打、１４打点と無双状態であることは明るい材料。ＣＳで対戦することが決まっている相手に改めて恐怖心を植え付けた。前だけ見据えて勝ち続ける。「切り替えるしかない？ それしかないやん」と語気を強めた。不屈の大黒柱がラストスパートをかける。（宮内 孝太）

◆宮本和知Ｐｏｉｎｔ 岡本の一発はさすがの一言。外寄りの球を逆らわずにうまく右翼へ運んだけど、逆方向への長打を見せられると、投手にとって脅威になるんだよね。引っ張られるのは甘く入ったケースが多く、割り切れるものだけど、逆方向に持っていかれるのは球を長く見られていて、投げるところがない感覚になる。東とはＣＳでもきっと対戦することになると思うけど、嫌なイメージを与えられたはずだよ。今の巨人打線はもう泉口、岡本。打線はこの２人に絶対にチャンスで回そうって気で行ってほしいね。（スポーツ報知評論家）