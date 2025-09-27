◆パ・リーグ 楽天３―４ソフトバンク（２６日・楽天モバイル)

ソフトバンクが逆転勝ちで、リーグ連覇へのマジックナンバーを「１」とした。同点とした７回、なおも１死三塁で栗原陵矢内野手（２９）が右翼線への勝ち越し二塁打を放った。右脇腹痛から８月末に復帰し、９月は絶好調。近藤、柳田ら故障に苦しむシーズンを送ってきた主力が躍動し、３連勝を飾った。日本ハムが勝ったため、この日のＶ決定はならなかったが、王手をかけ、２７日は西武戦（ベルーナＤ）に挑む。

苦しい日々を過ごしてきた主力の底力で、正真正銘の王手をかけた。リーグ連覇へ、ついにマジック「１」。２戦連続の決勝打を放ったソフトバンク・栗原は「優勝争いの中で試合に出させてもらって、結果が出てうれしい。おいしいところをもっていけました」と、かみしめた。７回に１死一塁から近藤が中越えに同点三塁打を放った直後。初球のフォークを振り抜くと、右翼線を破る勝ち越し二塁打になった。

２回までに３点をリードされる劣勢。２点を返した６回先頭でも反撃開始の中前安打を放ち、逆転勝利の立役者になった。９月は２０試合で７５打数３０安打の打率４割、２本塁打、１４打点と大活躍。度重なる故障に苦しんだ今季だが、要所での存在感は見事だ。右脇腹痛から８月２９日に復帰。リハビリの終盤には、小久保監督から「９月においしいところを持っていくイメージをしておけ」と連絡をもらっていた。指揮官も「休んだ分やってくれと言っていたら、しっかりやってくれています」と目を細めた。

「本当にチームに迷惑をたくさんかけた。（前半は）出ている時も成績を残せなかった時期が長くて」と栗原。直前に同点打を放った近藤も、腰の張りを抱えながら出場している。４月の腰の手術をはじめ、故障を乗り越えて踏ん張る主砲の背中に背番号２４も「気持ち、めちゃくちゃ入りました」と続いた。２２日に合流したばかりの柳田も２安打で、３戦連続の快音。故障に泣いた実力者たちが、Ｖ目前で力を示した。

日本ハムとの一進一退のデッドヒートも終わり、残った仕事は簡潔。小久保監督は「もちろん、あと１勝です」と言い切った。２７日は西武戦（ベルーナＤ）。自力で決めるだけだ。（安藤 理）