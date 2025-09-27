嵐の櫻井翔が２６日、キャスターを務める日本テレビ系「ｎｅｗｓ ｚｅｒｏ」（月〜木曜・後１１時、金曜・後１１時半）が今秋に番組開始から２０年を迎えることを受け、スポーツ報知にコメントを寄せた。２９日には放送２０年を記念し、櫻井によるＮＢＡレイカーズ・八村塁の単独取材を放送することも明らかとなった。

櫻井は、番組が始まった２００６年から月曜キャスターを務め、２０年にわたり番組の顔として多様なニュースを伝えてきた。「２００６年１０月２日、月曜日。当時報道番組としては珍しい、鮮やかで、真新しい緑のスタジオセットに囲まれ、夜１１時からの初回放送を迎えようとしていました」と報道の世界に足を踏み入れた当時を回想する。

キャスターとしての第一声は、今も鮮明に覚えている。「『こんばんは。ＮＥＷＳ ＺＥＲＯです』この一言に合わせて頭を下げた時の緊張は、忘れられません。この時、私は２４歳。…にっ…２４歳！？ 自分にとって、そして声をかけて下さったスタッフにとっても、『大きな挑戦』だったことをいま改めて痛感します」

アイドルとしてスターダムを駆け上がる中、同番組の生放送出演だけでなく、東日本大震災や戦後企画などを継続取材。真摯（しんし）な姿勢や、的確なコメント力で視聴者の信頼を得てきた。「２０年、当時から大切にしていたこと―。“出会った方の声を、思いを、テレビを通じて一人でも多くの方に届けたい”そんな思いで取材を続けてきました」とキャスター業には並々ならぬ思いがある。

番組２０年企画（２９日から１週間放送）のトップバッターとして、八村を取材。日本人選手として感じたＮＢＡでの壁や、日本バスケ界の未来に迫る。櫻井は「遠くの声を視聴者へと繋（つな）ぐ“架け橋”として。声なき声を広げる“拡声機”として。長く引き継がれてきた、柔らかくも力強いゼロスピリットを大切に、これからも伝え続けて参ります」と気持ち新たに意気込んでいる。

〇…２４年４月からメインキャスターを務める元日本テレビ・藤井貴彦アナは、１０月１日に大阪・関西万博の会場から「万博が何をもたらしたのか」について生中継で伝える。「人の営みを積み重ねることでしか明日は変えられません。２０年を迎えようとしている私たち『ｎｅｗｓ ｚｅｒｏ』。“ネット上”にはないうっすらとした汗をかきながら、明日をよくするきっかけをみなさまにお届けしてまいります」と約束した。