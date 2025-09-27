オリックス・山下舜平大投手（２３）が必勝モードに入った。１８日の西武戦（ベルーナＤ）で７回２／３を１失点、８奪三振と力投し、中８日で２７日の楽天戦（京セラＤ）に先発。勝てば３位が確定し、２年ぶりＣＳ進出が決まる大事な一戦だ。自身の今季初勝利もかかるが「まずはチームが勝つことが一番。自分の今、持っているパフォーマンスを出すだけ」と集中した。

成長過程による腰のコンディション不良から復帰後、２試合で１２回２／３を３失点。「まず投げられていることに手応えを感じている。ボール自体もいいものはあると思うので、少しずつよくなっている」と、上り調子を実感する日々だ。「試合の中で出た疲労を抜くことと、体を整えていく作業を一緒にやっている」。万全な準備を尽くし、今季最短の間隔となるマウンドに臨む。

２５日はロッテ戦（京セラＤ）の試合前練習に参加し、ブルペン投球などで調整した。昨年９月４日の西武戦（ほっと神戸）以来、３８８日ぶりとなる白星をつかみ、下克上への流れをつくって宮城、九里につなぐことが理想。「チームとして、自分のできることは最大限にやりたいと思うし、頑張りたい」と、静かに闘志を燃やした。（南部 俊太）