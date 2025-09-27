Âç¤ÎÎ¤¡¢²£¹Ë¥Ð¡¼¥¸¥ç¥óÊÛÅö¤âÇä¤ì¤Þ¤¯¤ê¡¡£±ÇÔ¼é¤êÃ±ÆÈ¼ó°Ì¡¡²£¹Ë½éÀ©ÇÆ¤Ë²¦¼ê
¡¡Âç¤ÎÎ¤¤¬²£¹Ë½éÀ©ÇÆ¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£´ØÏÆ¡¦¼ãÎ´·Ê¤ò´ó¤êÀÚ¤Ã¤Æ£±ÇÔ¤ò¼é¤ê¡¢Ã±ÆÈ¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£Í¥¾¡¤òÁè¤¦²£¹Ë¡¦Ë¾ºÎ¶¤ÏÂç´Ø¡¦¶×ºù¤Ë´ó¤êÀÚ¤é¤ì¤Æ£²ÇÔ¤Ë¸åÂà¡££±£´ÆüÌÜ¤ËÂç¤ÎÎ¤¤¬¾¡¤Á¡¢Ë¾ºÎ¶¤¬ÇÔ¤ì¤ì¤Ð¡¢Âç¤ÎÎ¤¤Î£²¾ì½ê¤Ö¤ê£µÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤¬·è¤Þ¤ë¡£¿·¾®·ë¡¦°ÂÀÄ¶Ó¤ÏÅìÁ°Æ¬£·ËçÌÜ¡¦Î´¤Î¾¡¤òÅÏ¤·¹þ¤ß¤Ç²¼¤·¤Æ£±£°¾¡ÌÜ¤òµó¤²¡¢Àï¸å½é¤È¤Ê¤ë¿·ÆþËë¤«¤é£´¾ì½êÏ¢Â³¤Î£²·å¾¡Íø¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡Âç¤ÎÎ¤¤¬¤Ä¤¤¤ËÃ±ÆÈ¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤¿¡££±ÇÔ¤ÇÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿Ë¾ºÎ¶¤Î£²ÇÔ¤ò¸«ÆÏ¤±¤Æ¤«¤éÎ×¤ó¤À·ë¤Ó¤Î°ìÈÖ¤âÎäÀÅ¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖËÜÍè¤Ê¤éÆ°ÍÉ¤¹¤ë¼«Ê¬¤¬¤¤¤ë¤¬¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î°ìÈÖ¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤¿¡×¤È£±Ç¯Á°¤Ï¶ì¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¼ãÎ´·Ê¤ò°µÅÝ¤·¤¿¡£¤â¤í¼êÆÍ¤¤«¤é±¦¤òº¹¤·¤ÆÁ°¿Ê¡£¿¼¤¤²¼¼ê¤Î±¦¤¬¸ú¤¡¢¼ã·Ê¤Îº¸¾å¼êÅê¤²¤Ë¤âÎäÀÅ¤ËÂÐ±þ¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È¹ø¤ò²¼¤í¤·¤ÆÂÎ¤ò´ó¤»¡¢ËüÁ´¤Î·Á¤Ç´ó¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¾õ¶·¼¡Âè¤ÇÀé½©³Ú¤òÂÔ¤¿¤º¤Ë¾º¿Ê£²¾ì½êÌÜ¤Ç²£¹Ë½éÀ©ÇÆ¤¬·è¤Þ¤ë¡£ºòÇ¯½©¾ì½ê¤ÈÆ±¤¸£±£´ÆüÌÜ¤Ë·è¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤Ë¡¢Âç¤ÎÎ¤¤Ï¡ÖÉâ¤Ä¤¤¹¤®¤º¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¤³¤È¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÎäÀÅÄÀÃå¤À¤Ã¤¿¡£»Õ¾¢¤ÎÆó½ê¥Î´Ø¿ÆÊý¡Ê¸µ²£¹Ë¡¦µ©Àª¤ÎÎ¤¡Ë¤â¡Ö¤¢¤È£²ÈÖ¾¡¤Æ¤Ð¤¤¤¤¤À¤±¡×¤È¼«ÎÏ¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¤ò´üÂÔ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤âÂç¤ÎÎ¤¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤¹¡£Î¾¹ñ¹ñµ»´Û³«ºÅ¤Î½é¡¢²Æ¡¢½©¾ì½ê¤Ç¤ÏÂç´Ø°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¤È¤·¤³Ì¾¤ò´§¤·¤¿ÊÛÅö¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡ÖÂç¤ÎÎ¤ÊÛÅö¡×¤ÏË¾ºÎ¶¡¢¶×ºù¤òÍÞ¤¨¤Æ°ìÈÖÁá¤¯Çä¤êÀÚ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÅÚÉ¶³°¤ÎÊÛÅöÂÐ·è¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤À¡£¿·Âç´Ø¤À¤Ã¤¿ºòÇ¯¶å½£¾ì½ê¤ÏÂç¤¤¤Á¤ç¤¦¤ò·ë¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢½é¾ì½ê¤ÎÊÛÅö¤ÎÉ½»æ¤Ï¤Á¤ç¤ó¤Þ¤²Æ¬¡£²Æ¾ì½ê¤«¤é¡ÖÂç¤¤¤Á¤ç¤¦¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£½©¾ì½ê¤Ï¹Ë¤òÄù¤á¤¿²£¹Ë¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ÎÊÛÅö¤¬ÅÐ¾ì¡£¾ì½ê¤´¤È¤Ë¤á¤Þ¤°¤ë¤·¤¯ÊÑ¤ï¤ëÊÛÅö¤À¤¬¡¢ËÜ¿Í¤Ï¡Ö¤Þ¤À¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡½ªÈ×¤Ë¸þ¤±¤Æ½¼¼Â¤ÎÅÚÉ¶ÆâÍÆ¤¬Â³¤¯¡£»Õ¾¢¤Ï¡ÖÀè¾ì½ê¤È°ã¤Ã¤ÆÂÎ¤âÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º¸¤Î¤ª¤Ã¤Ä¤±¤â¤¤¤¤¡×¡£Âç¤ÎÎ¤¤â¡Ö°¤¯¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤ò£²Æü´Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¡£ÆüËÜ½Ð¿È²£¹Ë¤¬Í¥¾¡¤¹¤ì¤Ðµ©Àª¤ÎÎ¤¤¬À®¤·¿ë¤²¤¿£±£·Ç¯½Õ¾ì½ê°ÊÍè¡£»Õ¾¢¤ËÂ³¤¡¢ºÇ¹â°Ì¤È¤·¤Æ»òÇÕ¤òÊú¤¯¡£¡Ê»³ÅÄ¡¡Ë¡Ë