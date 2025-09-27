◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神６―２中日（２６日・甲子園）

阪神・石井がまた一つ、歴史に名を刻んだ。球団新の４８イニング連続無失点だ。４点リードの９回に登板し、当然のように３者凡退。現監督の藤川球児（０６年・４７回２／３）を抜き「３点まではＯＫで、どんどんストライクゾーンの中で攻めていこうと。結果としてゼロに抑えられてよかった」と冷静に振り返った。

自身の持つ連続試合無失点のプロ野球記録も「４９」に更新。次々と達成していく快挙に「もう全く考えていないです。なるようになるので」と興味は示さないが、過程には誇れるものがある。「結果はどうすることもできない。その中で、１００％の準備をしてマウンドに上がることを心がけてきた」。昼夜を問わず、時間があれば相手打者を丁寧に分析。食事にも人一倍こだわり、栄養素は１グラム単位で徹底管理してきた。

藤川監督は「自分が残した記録を現役選手が超えていってくれるのは、指導者冥利（みょうり）に尽きる。ベスト・キッドを見ているようで…（笑）」と、米国の人気空手映画を引き合いに右腕を祝福した。チームは引き分けを含む連敗を３でストップ。セで唯一勝ち越していなかった中日との対戦成績も１２勝１１敗とした。（直川 響）