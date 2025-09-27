◇ 女子ゴルフツアー ミヤギテレビ杯ダンロップ女子第1日（2025年9月26日 宮城・利府GC＝パー72）

ツアー初出場のアマチュア沢田珠里（じゅり、21＝東北福祉大4年）が4バーディー、2ボギーの70で回り、首位と3打差の10位で発進した。67をマークした後藤未有（24＝大東建託）ら5人が首位に並んだ。

大学4年生の沢田がツアー初ラウンドで70をマークした。足が震えるほど緊張しながらも1番、2番で連続バーディーを奪うなど前半で4つ伸ばした。風が強くなった後半は2つ落としたが「テレビで見ているプロがたくさんいる中、アンダーで回れて自信になる」と声を弾ませた。

名前の由来は「ジュリー」こと歌手の沢田研二＝写真。父・淳二さんが友人にそう呼ばれていたことから名付けられた。「（沢田研二の）曲は全く聴かない」そうだが「キャディーのアルバイトをすると、お客さんと名前の話題で盛り上がるので助かる」と笑った。

大阪府出身で愛媛・松山聖陵高から東北福祉大に進んだ。プロを目指しているが、今年のプロテストは1次敗退。「落ちちゃったので優勝を狙いたいけど、欲をかかず精いっぱいやる」。22年前に宮里藍が史上2人目のアマチュア優勝を飾った大会で快挙を目指す。