「えぐい美女に成長した！」ペップ愛娘がバロンドール授賞式で魅せた“大人の色気”にファン喝采！「24歳なの？」「きりっとした表情が...」
マンチェスター・シティを率いる名将ジョゼップ・グアルディオラの愛娘、マリア・グアルディオラさんが公式インスタグラムを更新。現地９月22日にパリで開催された「バロンドール授賞式」に出席した際のブラックドレス姿を披露し、ファンの関心を誘っている。
現在24歳のマリアさん。父が暮らす英国で大学生活を送り、卒業後は母国スペインでモデルやインフルエンサーとして活躍している。インスタ・フォロワー数は89万7000を誇り、英紙『The Sun』は「いまやペップの長女であるマリアは父親と同じく、周囲に影響を与えうるインフルエンサーだ」と評するほどだ。
最新投稿では高級腕時計を着けて、鏡の前などでポーズを取るカットなどを掲載。授賞式ではレッドカーペットにも登場しており、世界中のメディアがその美貌に魅了された。SNSやネット上にはファン＆フォロワーからの賛辞が続出。「超ゴージャスだ」「あの小さかったマリアがえぐい美女に成長した！」「これで24歳なの？」「どんどん綺麗になっていくね」「シンプルにベスト」「きりっとした表情がパパそっくりだ」など、枚挙に暇がないほどだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】スーパーモデル級の美貌！ 名将ペップの愛娘、マリア・グアルディオラの魅惑ショット集をお届け！
