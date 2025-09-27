昨季はリーグトップの９８勝を挙げ“ポール・トゥ・ウィン”で世界一まで上り詰めたドジャースだが、今季はワイルドカードシリーズ（ＷＣＳ）からの戦いとなる。２年連続ＷＳ制覇には１３勝がＰＳで必要。ＷＣＳ第１戦から地区シリーズ（Ｓ）第１戦は中３日。エースを第２戦以降に回さなければいけないハンデもある。

一方、ワイルドカードで３チームがＰＳに進出し、ＷＣＳが２戦先取の現行方式となった２２年以降、ＷＳに進出した６チーム中３チームがＷＣＳを勝ち上がったチーム。レギュラーシーズン最終戦から地区Ｓ初戦までは中５日が空き、疲労回復が図れる一方、実戦感覚や勢いでマイナスになる側面もあった。

勢いやムード一つで駆け上がることが多いＰＳ。ド軍ではカーショーが今季限りで引退。ロバーツ監督が「彼の現役生活最後にもう一度頂点に立つこと以上のことはない」と話したように、レジェンドの花道を飾るという機運は醸成されつつある。

地区Ｓで対戦しそうなフィリーズはシュワバー、ハーパーと強打者を擁し、投手陣も安定しており、ド軍は今季２勝４敗。大きな関門になりそうだ。