£Î£Ù³Æ»Ô¾ì¡¡£´»þÂæ¡¡¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï£³£¶£±¥É¥ë¹â¡¡¥·¥«¥´Æü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¤Ï£´Ëü£µ£²£±£°±ß
NY³ô¼°26Æü¡ÊNY»þ´Ö15:03¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö04:03¡Ë
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡46309.06¡Ê+361.74¡¡+0.79%¡Ë
¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡22481.58¡Ê+96.88¡¡+0.43%¡Ë
CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡45210¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§+160¡¡+0.35%¡Ë
²¤½£³ô¼°26Æü½ªÃÍ
±ÑFT100¡¡ 9284.83¡Ê+70.85¡¡+0.77%¡Ë
ÆÈDAX¡¡ 23739.47¡Ê+204.64¡¡+0.87%¡Ë
Ê©CAC40¡¡ 7870.68¡Ê+75.26¡¡+0.97%¡Ë
ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê
2Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡3.643¡Ê-0.012¡Ë
10Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.183¡Ê+0.014¡Ë
30Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.764¡Ê+0.016¡Ë
´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¡¡ ¡¡2.382¡Ê-0.002¡Ë
¢¨´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï10Ç¯ºÄ¤Ç»»½Ð
³Æ¹ñ10Ç¯ºÄ
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡2.746¡Ê-0.027¡Ë
±Ñ¡¡¹ñ¡¡¡¡4.746¡Ê-0.011¡Ë
¥«¥Ê¥À¡¡¡¡3.231¡Ê+0.007¡Ë
¹ë¡¡½£¡¡¡¡4.386¡Ê+0.039¡Ë
Æü¡¡ËÜ¡¡¡¡1.646¡Ê+0.004¡Ë
NY¸¶ÌýÀèÊª11 ·î¸Â¡ÊWTI¡Ë
1¥Ð¥ì¥ë¡á65.43¡Ê+0.45¡¡+0.69%¡Ë
NY¶âÀèÊª12 ·î¸Â¡ÊCOMEX)
1¥ª¥ó¥¹¡á3809.50¡Ê+38.40¡¡+1.02%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê¥É¥ë¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡á109623.25¡Ê+422.59¡¡+0.39%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê±ß·ú¡¦»²¹ÍÃÍ¡Ë
¡Ê±ß·ú¤Æ¡Ë¡á1638Ëü3195¡Ê+63156¡¡+0.39%¡Ë
¢¨±ß¤Ï¥É¥ë±ßÁê¾ì¤«¤é¤Î·×»»ÃÍ
¢¨CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¢¶âÀèÊª¤Ï10Ê¬ÃÙ¤ì
