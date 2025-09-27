ユーロドルは本日高値圏での推移 来週はユーロ圏ＨＩＣＰ ベース効果による上昇の見通し＝ＮＹ為替 ユーロドルは本日高値圏での推移 来週はユーロ圏ＨＩＣＰ ベース効果による上昇の見通し＝ＮＹ為替

ＮＹ時間の終盤に入って、ユーロドルは１．１７ドルちょうど付近と本日高値圏での推移となっている。本日の為替市場はドルの戻り売りが優勢となっており、ユーロドルは買い戻しが出ている。ただ、本日１．１７３５ドル付近に来ている２１日線までは戻せていない状況。



来週は９月分のユーロ圏消費者物価指数（ＨＩＣＰ）の速報値が発表される。予想では総合指数で前年比２．３％への上昇が見込まれている。８月は２．０％だった。一方、コア指数は２．３％で変わらず。



総合指数は主にエネルギーコストに関連した前年のベース効果によって押し上げられると見られている。欧州委員会の週次データからの推計によると、ガソリン価格は前月比では０．１％低下する見込みだが、前年の９月に３．７％下落していたことから、前年比では計算上高く出ると見られている。



コア指数についても輸送価格が影響する見通し。前年の９月は航空運賃が１７．２％下落していたが、今年はそのような大幅下落は見込まれていない。



