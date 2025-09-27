ボートレース宮島のプレミアムG1「第12回ヤングダービー」は26日、予選ラストの4日目が終了。きょう27日の5日目10〜12Rで争われる準優勝戦メンバーが出そろった。「超イイ値」担当・金田拓朗記者が指名したのは10Rの井本昌也（28＝山口）だ。

愛されキャラだ。井本が取材を受けていると「井本のいちファン」を名乗る同じ120期の前田篤哉など、だいたい誰かが顔をのぞかせる。井本が昨年10月芦屋でデビュー初優勝した時は、今節出場している中村日向、あと兵庫支部の数原魁が支部と期別の垣根を越えて記念Tシャツを制作して贈った。取材をしても確かに性格の良さがにじみ出ている。

「同県、同期、同門、同い年の（佐々木）完太が誕生日の関係で今年が最後の出場なんですよね。だから一緒に優出したい」

準優を突破するために必要な機力の裏付けもある。4日目は4、1着。トップスタートから誰も寄せ付けずに逃げ切った後半9Rはもちろん、最後方から4着に追い上げた前半2Rの出足も強烈だった。それも、道中で抜いたのが女子の高憧四季、3日目終了時点で得点率1位の末永和也だったからインパクトは大きい。

「伸びて捲れるような足ではないけど、スタートはある程度行けているし、準優はもう少し頑張りたい。準優で負けた昨年より上、まずは優出ですね」

佐々木完とは同じ吉村正明門下生として、デビュー時から互いを高め合ってきた親友で戦友。どちらも将来の山口支部を引っ張る役割が期待される。「4号艇よりも3号艇…」の願いも通じた。準優最初の一番で優出を決めて、11Rの佐々木完にバトンをつなぐ。

【金田の買い目】4日目2Rで末永より出足系は上だと証明した。捲り差す＜3＞＜1＞流し、あと＜3＞＜5＞流し。

◇金田 拓朗（かなだ・たくろう）担当している蒲郡がお盆開催の後に休催中のため、とこなめ、児島、鳴門、宮島と全国行脚中。この後は浜名湖へ。