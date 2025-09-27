134期のやまとチャンプに輝いた小林甘寧（21＝広島）が、地元宮島の8月お盆スポニチ杯で待望のデビュー初勝利をマークした。

前検1番時計を叩き出して挑んだ初日4R。6コースから鮮やかな捲り差しで突き抜けた。通算142走目、憧れでもあった師匠・山口剛が生で見ていてくれたことも喜びを倍増させた。

「1マークは入ってくれと思いながらターンしたら空いてくれました。見たこともない景色。ここまで長かったけど、めちゃくちゃうれしいです。練習で山口さんに直接教えていただけたことが大きかった。その通りの旋回ができました」

やまとチャンプとして注目を浴びてデビューしたが、プロの道は厳しく険しかった。昨年7月の宮島では、同期の長谷川暖（岡山）が小林の目の前で水神祭。同期が次々と初勝利を挙げる中、正直焦りもあった。それでも1年後には同じ斡旋だった長谷川の前で今度は小林が水神祭。同期2人で喜び合う姿は初々しかった。

水神祭で一緒に水面に飛び込んだ山口は「あの捲り差しはみんなびっくりしたかもしれんけど、僕から見たら普通。不思議でも何でもない。練習で彼だけを見ているわけではないけど、僕が見てきた中でも、かなりいいターンをする。広島の秘密兵器と言ってもいいぐらいターンはうまいよ」。小林のレースセンスをベタ褒めした。

ただ、こう付け加えるのも忘れなかった。「天然というか、おっちょこちょい。社会人の常識というか、人間力を身につけないとダメ。そこも指導していきますよ」。師匠の目が光った。

「今後の目標はまずはB1なんですけど、A級に上がること。いつか記念を走れるようにもなりたいですね」（小林）。お盆スポニチ杯の後は30日のF休みに入る。休み明け初戦だった前節の大村では1着こそなかったが、2着2本と競り合っての粘りも見せた。2勝目もそう遠くはなさそうだ。

◇小林 甘寧（こばやし・かんねい）2003年（平15）11月26日生まれの21歳。134期。広島支部所属。24年5月宮島一般戦でデビュー。25年8月宮島スポニチ杯で初勝利の水神祭。師匠は山口剛。同期には石井伸長、小林礼央、萩原丈太朗、長谷川暖ら。1メートル70。血液型A。