4勝9分け18敗で最下位に沈み、J2降格危機にある新潟は27日にアウェーで明治安田J1リーグ第32節のG大阪戦に臨む。聖籠町のアルビレッジで最終調整を終えたMF新井泰貴（28）は中盤の低い位置からアクションを起こす意向。背後への飛び出しやミドルシュートの意識を高めてチーム5試合ぶりの得点につなげ、12試合連続で勝ちがない（2分け10敗）状況からも脱する。

8日間で3試合を戦う最終戦。ここ3試合連続でボランチで先発出場している新井は疲労を感じさせない動きを見せた。体を突き動かしているのは勝利への欲。「チームとして点を取れていない。何かアクションを起こさないと。（2、3列目の）自分たちが背後を狙うのもそうだし、相手を困惑させるプレーを増やしたい」とG大阪戦では攻撃への比重を高めるつもりだ。

チームとして4試合連続無得点は10年の第3〜6節以来、15年ぶり。シュート数自体は、両チーム無得点に終わった前節の名古屋戦も相手の3本に対して3倍以上の10本を放つなど、この4試合は相手を上回っている。ただ、枠を大きく外すシュートも多く、セットプレーの精度も低い。ゴール近くまではボールを運べているが、決定的なチャンスをつくれていないのが現状だ。

前線の停滞感を打破するため、リスクを負う。「シュートに持っていく形、（ゴール前の）人数やパターンは増やしたい」と新井。後ろからの攻撃参加から光明を見いだそうと、相手の逆襲を頭に入れつつも「ペナルティーエリア内に進入する」ことを役割の一つとする。特にショートカウンターは好機とみて「相手の陣形が整う前にゴールまで迫ることができればベスト。守から攻への切り替えを意識したい」と狙いを定める。

初めてJ1で戦う今季は、ここまで20試合に出場。しかしシュート数はわずかに1本で、入江徹監督は「ミドルの力は持っている」とさらなる期待を込める。ハードワークが売りの新井も「シュートの形に持っていけていないのは課題。狙っていかないといけない」と覚悟をにじませる。

残り7試合で、17位・横浜Mとの勝ち点差は7。もうトーナメントのように勝ち点3を目指すしかない。ゴールをこじ開け、残留を諦めない姿勢を示す。（西巻 賢介）

○…G大阪は14勝4分け13敗で現在9位。公式戦5連勝中で計15得点を挙げている。直近5試合の新潟との対戦成績は3勝2分けだ。今季リーグ戦は先制した10試合で全勝しているが、被先制試合はリーグ最多タイの20試合。こぼれ球からの得点が9点でリーグ1位。ロングカウンター数は2位。失点数、後半アディショナルタイムでの失点数は共にワースト3位タイとなっている。

○…5試合連続で途中出場となっているMF奥村は、積極的に1対1を仕掛けて結果につなげる。最近は後半途中で、攻撃のギアを上げる役割を託されている。「前に仕掛ける姿勢が勇気を与えられる」と得意のドリブルや背後へのランニングで守備にダメージを与えているが、ゴールには結びついていない。実家が近いという会場のパナソニックスタジアム吹田での一戦に向けて「勝ちにつながるプレーを見せたい」と表情を引き締めた。