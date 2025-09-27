¡ÚÆàÎÉ¶¥ÎØ¡¡G3Ê¿°Â¾ÞinÆàÎÉ¡¡3ÆüÌÜ¡Û10R¤Ï»³ÅÄµ×ÆÁ¡¡Ã«Æâ¤òÆÀ¤ÆÍÍø¤Ë±¿¤Ö
¡¡ÆàÎÉ¶¥ÎØ¾ì¤ÎG3¡ÖÊ¿°Â¾ÞinÆàÎÉ¡×¤Ï3ÆüÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£½à·è¤ÎÃíÌÜ¤Ï10R¤À¡£
¡¡Ê¿°Â¾Þ¤ÎÌ¾¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢»³ÅÄµ×¤Ï·è¾¡¿Ê½Ð¤¬¥Î¥ë¥Þ¡£¹¬¤¤¡¢Sµé½éÀï¤Ç¸«»ö¤ÊÁö¤ê¤ò¸«¤»¤¿Ã«Æâ¤òÆÀ¤ÆÍÍø¤Ë±¿¤Ù¤ë¡£ºÇ¸å¤ÏÈÖ¼ê¤«¤éÆ§¤ß¹þ¤ß¡¢º¹¤·µÓÀÚ¤ì¤ë°ðÀî¤È¤ÎÁè¤¤¤Ø¡£¡ã1¡ä¡á¡ã7¡ä¤Ë´üÂÔ¡£
¡¡Áí¹çÎÏ¤Ê¤é»³ÅÄÍÇ¡£¶áµ¦¤È´ØÅì¤¬¤ä¤ê¹ç¤¨¤Ð¡¢±Ô¤¤·þ¤ê¤Ç²÷¾¡¤Î¾ìÌÌ¤â½½Ê¬¡£Â³¤¯¾®´ä¤Þ¤ÇÏ¢¤ì¹þ¤àÌÜ¤â¡£¹¶·âÎÏ¤Î¤¢¤ë¾®ÎÓÂÙ¡½¿À»³¤Ë¤â·Ù²ü¡£
¡¡¡ã1¡ä»³ÅÄµ×ÆÁ¡¡Æ£°æ·¯¤â¤·¤Ã¤«¤ê¶î¤±¤¿¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤·¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£½ª»Ï¡¢Í¾Íµ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤·ÌäÂê¤Ê¤¤¡£Ã«Æâ·¯¤Ø¡£
¡¡¡ã2¡ä¾®´äÂç²ð¡¡¡Ê¸¤Éú¤¬¡Ë¥«¥Þ¥·¡¢·þ¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤ÇÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡Ä¡£»³ÅÄÍÇ·¯¤ÎÈÖ¼ê¤Ë¡£
¡¡¡ã3¡ä¾®ÎÓÂÙÀµ¡¡¼«ÎÏ¡£
¡¡¡ã4¡äµ×Åç¾°¼ù¡¡¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤òÊÑ¤¨¤ÆÎÉ¤¯¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶å½£¤Î3ÈÖ¼ê¡£
¡¡¡ã5¡ä¿À»³ÂóÌï¡¡¤â¤Á¤í¤ó¾®ÎÓ·¯¥Þ¡¼¥¯¡£
¡¡¡ã6¡äÃ«Æâ·òÂÀ¡¡Á°¤ò¼è¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Î¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¤Î»Å»ö¤ò¤·¤è¤¦¤È¡£º¹¤µ¤ì¤¿¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡¢ÀèÇÚ¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤Æ¤Î·ë²Ì¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤Ç¤¹¡£¼«ÎÏ¡£
¡¡¡ã7¡ä°ðÀîæÆ¡¡¡Ê½à·è¤Ï¡ËÁ°2¿Í¤ò¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ËÍ¤Ï²¿¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¾õÂÖ¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤¤¡£»³ÅÄµ×·¯¡£
¡¡¡ã8¡äº´Æ£ÁÔ¡¡´ØÅì¤Ø¡£
¡¡¡ã9¡ä»³ÅÄÍÇÊ¿¡¡33¤ÇÎ®¤ì¤¬Áá¤«¤Ã¤¿¡£ÀÚ¤Ã¤¿»þ¤Ë¡ÊºÍÇ÷¡½º£²¬¤¬¡ËÁá¤á¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£Æ°¤¤¤ÆÄ´»Ò¤Ê¤É¤ò³Î¤«¤á¤è¤¦¤È¡£¾õÂÖ¤Ï¸½¾õ°Ý»ý¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡£¼«Ê¬¤Ç¡£