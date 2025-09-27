¡ÚµÜÅç¥Ü¡¼¥È¡¡PG1¥ä¥ó¥°¥À¡¼¥Ó¡¼¡¡5ÆüÌÜ¡Û10R¤ÏËö±ÊÏÂÌé¡¡¡È¥¤¥óÆ¨¤²»ÅÍÍ¡É¤ÇÍ¥½Ð°ìÈÖ¾è¤ê
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹µÜÅç¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥àG1¡ÖÂè12²ó¥ä¥ó¥°¥À¡¼¥Ó¡¼¡×¤Ï26Æü¡¢Í½Áª¥é¥¹¥È¤Î4ÆüÌÜ¤¬½ªÎ»¡£¤¤ç¤¦27Æü¤Î5ÆüÌÜ10¡Á12R¤ÇÁè¤ï¤ì¤ë½àÍ¥¾¡Àï¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½Ð¤½¤í¤Ã¤¿¡£ÃíÌÜ¤Ï10R¤À¡£
¡¡Í½Áª¥È¥Ã¥×¤òÆ¨¤·¤Æ3°ÌÄÌ²á¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Á´ÂÎ¤Ë¹â¿å½à¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤ëËö±Ê¤¬Ãæ¿´¡£ÃæÈ×2Æü´Ö¤Ï¿¤Ó´ó¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢½øÈ×2Æü´Ö¤Ï½ÐÂ´ó¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¥¤¥ó¤«¤éÆ¨¤²ÀÚ¤ì¤ë»ÅÍÍ¤Ë¤·¤Æ¾¡¤Ä¡£
¡¡¡Ö¥¹¥í¡¼¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÂôÅÄ¤¬2¥³¡¼¥¹¤«¤é±Ô¤¯Ç÷¤ë¡£¾å°Ìµé¤Î¿¤Ó¤¬¤¢¤ë°æ¾å¤Ï5¥³¡¼¥¹¤«¤éÁ´Â®¥¹¥ê¥Ã¥È¤òÁÀ¤¦¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤¬Áá¤¤ÈÄ¶¶¤Ï³°¤ò»ß¤á¤ÆÅ¸³«¤òÆÍ¤¤¿¤¤¡£°æËÜ¡¢ÃæÂ¼Æü¤¬Ï¢·ê¡£
¡¡¡ã1¡äËö±ÊÏÂÌé¡¡¿¤Ó´ó¤ê¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹·¿¤Ç¾å°Ì¤ÎÉôÎà¡£ºÇ½é¤Î¤è¤¦¤Ê²ó¤êÂ¤ÎÎÉ¤µ¤Ïº£¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï¤·¤ä¤¹¤¤¡£
¡¡¡ã2¡äÂôÅÄ¾°Ìé¡¡¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤ÆÃæ·ø¾å°Ì¡£Æü¤ËÆü¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÏ¸µ¤Ç¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥«¥Ã¥×¤¬¤¢¤ë¤·¡ÊÍèÇ¯7·î28Æü¡Á8·î2Æü¡¢¤Ó¤ï¤³¡Ë¡¢¤Þ¤º¤³¤³¤ÇÍ¥½Ð¤òÁÀ¤¦¡£
¡¡¡ã3¡ä°æËÜ¾»Ìé¡¡Ä¾Àþ¤ÏÂ¾¤ÈÊÑ¤ï¤é¤ºÉáÄÌ¤¯¤é¤¤¡£½ÐÂ¤È²ó¤êÂ¤Ï¤¤¤¤¡£¥ì¡¼¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤ê²óÅ¾¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¡ã4¡äÈÄ¶¶ÐÒ²æ¡¡²ó¤êÂ¤ä²¡¤·´¶¤Ï¤¢¤ë¡£¸åÈ¾¤ÏÄ¾Àþ¤¬ÎôÀª¡£Å¸¼¨¤ÎÂÎ´¶¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥¿¥¤¥à¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢¥º¥ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¡£
¡¡¡ã5¡ä°æ¾åÃéÀ¯¡¡ÊÑ¤ï¤é¤º¤¤¤¤Â¡£¿¤Ó¤Ï¤¤¤¤¤±¤É¡¢¤½¤ÎÊ¬¤À¤±¾è¤ê¤Ë¤¯¤µ¤¬¤¢¤ë¡£°ìÅÙ½ÐÂ¤òµá¤á¤¿¤±¤É¡¢ÂÍî¤Á¤·¤¿¤«¤éÌá¤·¤¿¡£
¡¡¡ã6¡äÃæÂ¼Æü¸þ¡¡¥¥ã¥ê¥¢¥Ü¥Ç¡¼¤ÎÀ°È÷¤¬¸ú¤¤¤¿¤È»×¤¦¡£Ä¾Àþ¤¬·àÅª¤Ë¾å¸þ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÉáÄÌ¤Ç¤¹¡£²ó¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î²¡¤·¤¬Íß¤·¤¤¡£