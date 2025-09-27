J2¹ÃÉÜ Êä¶¯¶Ø»ß¡¡26¡Á27Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÅß¤Î°ÜÀÒ´ü´Ö¤ò½ª¤¨¤ë¤Þ¤Ç ¥Ö¥é¥¸¥ëÁª¼ê¤Î°ÜÀÒ¶âÌäÂê¤Ç
¡¡¹ñºÝ¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡ÊFIFA¡Ë¤Ï26Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢J2¹ÃÉÜ¤ò¡¢Áª¼ê¤Î¿·µ¬ÅÐÏ¿¤ò¶Ø»ß¤¹¤ë¥¯¥é¥Ö¤Î¥ê¥¹¥È¤Ë·ÇºÜ¤·¤¿¡£½èÊ¬¤Ï24ÆüÉÕ¡£ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë°ÜÀÒ´ü´Ö¤Ïº£¸å3ÅÙ¤Ç¡¢26¡Á27Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÅß¤Î°ÜÀÒ´ü´Ö¤ò½ª¤¨¤ë¤Þ¤Ç¡¢Áª¼ê¤ÎÊä¶¯¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¹ÃÉÜ¤Ï22Ç¯8·î¤«¤é23Ç¯¤Þ¤Ç´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿FW¥¸¥§¥È¥¥¥ê¥ª¤Î°ÜÀÒ¶â»ÙÊ§¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½êÂ°¸µ¤Î¥È¥ó¥Ù¥ó¥»FC¡Ê¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ë¤Èóòó÷¡Ê¤½¤´¡Ë¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£¥¯¥é¥Ö´Ö¤Ç¸ò¾Ä¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¤¬¡¢ÁÐÊý¹ç°Õ¤Ë¤Ï»ê¤é¤º¡¢FIFA¤«¤é¤Î½èÊ¬¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡º´µ×´Ö¸ç¼ÒÄ¹Ì¾µÁ¤ÎÀ¼ÌÀÊ¸¤Ç¼Õºá¤·¡ÖÁá´ü²ò·è¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥È¥ó¥Ù¥ó¥»FC¤ÈÄ´À°¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´Íý²ò¤ò»ò¤ê¤¿¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£