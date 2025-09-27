◆米大リーグ ダイヤモンドバックス０―８ドジャース（２５日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）

ドジャース・佐々木朗希投手（２３）はギリギリで優勝決定の瞬間に滑り込んだ。この日の登板機会はなかったが、シャンパンファイトでは大谷や山本らと記念撮影。笑顔で日米通じて“初優勝”をかみ締めた。

昨オフ、ロッテからポスティングシステムを利用し、マイナー契約でドジャースに入団した。東京Ｄでの開幕２戦目（対カブス）で先発に抜てきされ、５月３日の敵地ブレーブス戦でメジャー初勝利。順調にステップを踏んでいたが、同１３日に右肩インピンジメント症候群で負傷者リスト（ＩＬ）入りすると、苦難の日々が続いた。

一時はマウンドからも遠ざかり、最速１６５キロの直球のスピードが低下する問題にも直面。もがきながら７度のマイナー登板を経て、前日２４日に日米通じて初のリリーフとしてメジャーの舞台に帰ってきた。ここまで９登板で１勝１敗、防御率４・５８。回り道をしながらも、「選手として一番成長できる場所」と語ったドジャースで貴重な経験を積んできた。

１回完全投球でメジャー初ホールドを挙げた前日には「スピードも出てコントロールも良かった」と手応えを口にし、連投や中１日での起用にも意欲を見せた。レギュラーシーズンで消化不良だった分、ＰＳへの思いは人一倍。１０月はブルペンが不安定なドジャースの救世主になる。