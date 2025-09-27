リーグ優勝の裏で…記録が明らかにする大谷の異質性

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は25日（日本時間26日）、敵地ダイヤモンドバックス戦に「1番・DH」で先発出場し、4回にメジャー自己最多に並ぶ54号2ランを放った。リーグ優勝に貢献したが、この一発で大谷にしか作れない記録をいくつも更新している。

4-0で迎えた4回1死三塁、大谷は右腕クリスマットが投じた低めチェンジアップに反応した。右手だけでスイングしたような形だったが、手ごたえ十分の様子で確信歩き。打球は右中間にあるプールに飛び込む54号となった。チームは8-0で大勝し、4年連続のナ・リーグ西地区優勝を決めている。

大リーグ公式のサラ・ラングス記者は自身のXに、大谷のこの一発が生んだ記録を次々に投稿。まずは「50個以上の三振を奪った投手のシーズン本塁打ランキング」だ。トップは今季の大谷で54本、以下2021年の大谷が46本、23年の大谷が44本、22年の大谷が34本、18年の大谷が22本と見事に「大谷だけ」しか作れない記録となっている。

また「複数回先発登板した投手のシーズン本塁打ランキング」にも並ぶのは大谷だけだ。トップは今季の54本、以下21年が46本、23年が44本、22年が34本。投打の双方を高いレベルでこなす大谷の異質性が露わとなった。

さらに「新天地での最初の2シーズンで放った本塁打ランキング」を公開。大谷もドジャース移籍後に放った本塁打が108本に達し、歴史上の偉大な打者たちに迫っている。

1920-21年 ベーブ・ルース（ヤンキース）：113

2001-02年 アレックス・ロドリゲス（レンジャーズ）：109

2024-25年 ショウヘイ・オオタニ（ドジャース）：108

1960-61年 ロジャー・マリス（ヤンキース）：100

1990-91年 セシル・フィルダー（タイガース）：95

1997-98年 マーク・マグワイア（カージナルス）：94

他にも、昨季の自身が記録したドジャース球団史上の最多本塁打54本に並んだことや、1番打者としてのシーズン本塁打が50本に達し、2023年のアクーニャJr.（ブレーブス）の41本を突き放したとも投稿。数々の大谷にしか作れない記録は、残り3試合でどこまで伸びるのか。



（THE ANSWER編集部）