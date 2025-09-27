Ë¾ºÎ¶¡¡Î®¤ìÀÚ¤ì¤ºÏ¢ÇÔ¡Ä·©Àî¿³È½Ä¹¡ÖÉé¤±¤¿¤³¤È¤¬Èø¤ò°ú¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡¡þÂçÁêËÐ½©¾ì½ê13ÆüÌÜ¡Ê2025Ç¯9·î26Æü¡¡Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë
¡¡Ë¾ºÎ¶¤¬¶×ºù¤Ë´ó¤êÀÚ¤é¤ì¡¢12ÆüÌÜ¤Î°ÂÀÄ¶ÓÀï¤ËÂ³¤Ï¢ÇÔ¤·¤¿¡£¼èÁÈ¸å¤ÏÁ°Æü¤ËÂ³¤¤¤Æ¼èºàÂÐ±þ¤»¤º¡¢·©Àî¿³È½Ä¹¤Ï¡Ö¶»¤¬¹ç¤Ã¤¿¤Î¤¬¤è¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ºòÆüÉé¤±¤¿¤³¤È¤¬Èø¤ò°ú¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡ÀÚ¤êÊÖ¤·¤ËÄÀ¤ó¤À°ÂÀÄ¶ÓÀï¤ÏÀè¾ì½ê¤ËÂ³¤¯Ï¢ÇÔ¤Ç¡¢»Õ¾¢¤ÎÎ©Ï²¿ÆÊý¡Ê¸µ¾®·ë¡¦°°Ë¡Ë¤Ï¡Ö2¾ì½êÏ¢Â³¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤µ¤ì¤¿¤é¥À¥á¤À¤È»×¤¦¡£¡ÈÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤¤¤±¡É¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤¬¡¢°¤¤Î®¤ì¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÄÉ¤ï¤ì¤ëÎ©¾ì¤«¤é2Æü¤Ç°ìÅ¾¡¢ÄÉ¤¦Î©¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£