TGS2025でマウスコンピューターが新型PC公開中、フルスモークなゲーミングPCだと？
東京ゲームショウ 2025のマウスコンピューターブース
開催中の東京ゲームショウ 2025(TGS2025)でマウスコンピューターは、試遊可能な最新ゲーミングPCを中心にブース展開しているが、その中で、未発表の新型PCを見つけることができた。どれも参考出展扱いで発売日や価格など詳細は未定だが、近日中に国内販売を予定しているという。ちょっと変わった新機軸の製品もあったので、紹介しておこう。
○連日開催のステージイベントには豪華ゲストも
TGS2025は今週末土日の9月27日〜28日が一般公開日だが、その前に関係者向けのビジネスデイが開かれているが、マウスコンピューターでは全日程でステージイベントを開催中だ。例えばビジネスデイのステージでは、「高橋名人」として知られる高橋利幸氏をゲストに迎えたeスポーツ関連のトークセッションなどが実施された。
ブースの目玉は多数の試遊ゲーミングPCとイベントステージだ
今週末の一般公開日でも、最新の「G TUNE」ゲーミングPCを機材に、VTuber獅子神レオナさんが「モンスターハンターワイルズ」を実況プレイしたり、プロゲーマーが「ストリートファイター6」の組手を披露したりする予定。変わったところでは「わしゃがなTV」の出張トークショーなど、会場限定のイベントが目白押しだ。詳しい内容や、タイムスケジュールは、こちらのマウスコンピューターTGS特設ページで確認いただきたい。YouTube配信の案内もあるので、会場に足を運べない場合もチェックしてみてほしい。
ステージイベントは連日開催。YouTube配信もあるので要チェック
マウスコンピューターの軣秀樹社長と「高橋名人」が対談したセッションも
○痛カスタムに最適？ スモーク仕様のガラスパネルPCなど
マウスコンピューターのブース出展の様子だが、メインとなるのはやはりゲーミングPC。同社の「G TUNE」と「NEXTGEAR」の最新モデルがずらりと並ぶ。G TUNEとNEXTGEARはどちらも今年大きなモデルチェンジがあったばかりで、しかもTGSならではの最新ゲームタイトルの試遊でその性能を試せる。
ブース内には「G TUNE」と「NEXTGEAR」の最新モデルがずらり
ハイエンドなゲーミングPCに豪華なゲーミングデバイスという環境を、最新ゲームタイトルで試すことができる
ブース内では豪華賞品の抽選に参加できるスタンプラリーも開催されていた
G TUNE P5の新色としてTGS2025開幕日に発表されたばかりの「赤い」ゲーミングノートPCも出展中。艶のある輝きで特別感がある塗装だ
そんなブース内では、未発表の新型ゲーミングPCの参考出展も見つけることができた。
まず注目したいのはG TUNEのミドルタワーデスクトップ型のホワイトモデル。G TUNEのミドルタワーは今年の夏にリニューアル発売したばかりだが、従来ブラック基調のカラーデザインのみの展開だったが、これに近日中にホワイトモデルが加わる。実機は参考出展であるが製品化は近日中とのことで、展示機はほぼ製品版同等と見て良いだろう。
G TUNEの新型ミドルタワーにホワイトモデルが参考出展
従来のブラックからガラッとイメージが変わる。新色はティターンズ→連邦軍と言う感じ？
見た目だけでなく、カバーつきの外部端子や、ヘッドホンホルダーなどの、ユーザーに配慮したこまやかなギミックも特徴
もうひとつ特に面白かったのがNEXTGEARのバリエーションモデル。NEXTGEARもつい先日ラインナップを刷新したばかりだが、さっそく新機軸が投入された。フルタワー型筐体のフロント＆サイドパネルが透明ガラスで、PC内部がよく見えるものなのだが、このガラスが"特殊"なものに換装されている。一見普通のガラスパネルなのだが、ボタンをワンタッチでフルスモークガラスに切り替わる。主な用途はやはりPC内部への"推し"設置だろう。これも参考出展扱いであったが、実際に製品化する方向で進めているとのこと。これは是非、新規のBTOオプションにも欲しい。
一見すると普通のピラーレスガラス仕様のゲーミングPC。特にこのタイプは、フィギュアやアクスタを飾ったり、小型モニタを設置したりと、内部からPCを"デコる"のが楽しかったりする
普段は内部に"推し"を飾っていたとしよう。君だけの推しだ。他人には見せたくない。ではボタンをポチっとな……一瞬でフルスモーク
本体上部のボタンでいつでもガラスの透明と非透明を切り替えできる。スモークガラスで光モノの"味変"といった使い方もあるだろう
ほか、「NEXTGEAR」ゲーミングノートPCの未発表製品など、普段見れないものがブース内に多く持ち込まれていた。年に一度のお祭りを楽しもう
