◆米大リーグ ダイヤモンドバックス０―８ドジャース（２５日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）

ドジャースが２５日（日本時間２６日）の敵地・Ｄバックス戦で快勝し、ナ・リーグ西地区４連覇を決めた。山本由伸投手（２７）は６回無失点で１２勝目。ポストシーズン（ＰＳ）は３０日（同１０月１日）から始まり、ワールドシリーズ（ＷＳ）２連覇を目指すド軍は同日からワイルドカードシリーズ（相手未定・３回戦制）に臨む。

アルコールの香りとチームメートの笑顔に包まれ、山本は充実感に浸った。「たくさん働けた分、最高ですね」。勝てば地区優勝という一戦に先発し、６回４安打無失点で１２勝目。オリックス時代から“１人５連覇”の優勝請負人は「（王手で）回ってきたので、集中して投げようと思っていました」とほほ笑んだ。

渡米１年目の昨季は右肩痛で約３か月の離脱を経験したが、今季は開幕投手を務め、ただ一人、ローテを守り切った。３０試合目の登板で、６回には日本人史上７人目の２００奪三振にも到達。「今年は相手打者のこともしっかり研究して、自分の投球ができました」。この日は直球が約２０％と変化球主体の配球で制圧。１７回１／３連続無失点でレギュラーシーズン最終登板を終え、リーグ２位の防御率２・４９、被打率１割８分３厘はメジャートップと驚異的な数字が並んだ。

「エース」の称号を完全にものにした。ロバーツ監督が「大黒柱」と表現した由伸について、大谷は「１年間、ローテーションを１人だけ守ってくれた。本当に『エース』だと思ってます」と絶賛。長くその座を務め、今季限りで引退するカーショーは「スキーンズ（パイレーツ）も素晴らしい年を送り、サイ・ヤング賞にふさわしいとは思うけど、ヤマ（山本）も匹敵するか、それ以上だ」と“継承者”を褒めたたえた。

ルーキーイヤーを経て、「緩急」の重要性を再認識した。スプリットなど高速の変化球を武器とする中で、速球に強いメジャーの打者を相手に「１つは遅い球もあった方がいい」とカーブの重要性に着目。速いまま変化するものと、タイミングをズラす緩いものの投げ分けをより意識した。この日も最速７９マイル（約１２７・１キロ）、最遅７３・６マイル（約１１８・４キロ）とカーブだけで最大９キロに迫る球速差をつけ、敵を惑わせた。

９月は４試合で１勝も防御率０・６７。２７回で被安打７、３４奪三振と圧倒的な力を示し、ＰＳに照準を合わせてきた。「朗希も戻ってきましたし、翔平さんも安定して素晴らしい。僕もチームの勝利に貢献できるように頑張りたい。ますますパワーアップした姿を１０月に発揮できたら」。エースとして挑む１０月。大谷とともに、背番号１８が先頭に立つ。（中村 晃大）

◆山本に聞く

―今の気持ち。

「みんなで（優勝を）成し遂げたのですごくうれしく思うし、残り１か月このメンバーとできるように頑張りたい」

―開幕からローテを守り切った。

「１年間、体調よくいけた。去年は間に（故障で）抜けてしまった分、今年は１年チームの戦力としてプレーできたので、すごく良かった」

―２００奪三振。

「どの球種も安定して投げられるようになった。今年はそれが一番良かった」

―昨年と充実度が違う。

「シーズンに挑む気持ちは毎年１００％で入ってるので、そこは特に変わらないけど、１年間しっかりパフォーマンスできたというのはすごくうれしく感じる」

―一番誇れるものは。

「１年通していいパフォーマンスができたというのが良かった。それが防御率だったり、三振だったり、いい数字につながった。サポートをしてくれた方にすごく感謝しています」

―防御率リーグ２位。

「今年はすごく自分の成長も感じた。と同時に、未熟なところとか、もっともっとパワーアップしないといけないところを感じた。自分の成長も感じるし、もっとできたなという悔しさもありますね」