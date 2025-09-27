ÃËÀ°äÂÎ°ä´þµ¿¤¤¤ÇºÆÂáÊá¤Ø¡¡ËÌ³¤Æ»·Ù¡¢»¥ËÚ¤Î49ºÐÃÎ¿Í
¡¡ËÌ³¤Æ»¤à¤«¤ïÄ®¤ÇÃËÀ¤Î°äÂÎ¤¬ÃÏÃæ¤Ë°ä´þ¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢ÃËÀ¤Ø¤Î½ý³²ÍÆµ¿¤Ç2²óÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÃÎ¿Í¤Î²ñ¼ÒÌò°÷Âç¾åÊ¸É§ÍÆµ¿¼Ô¡Ê49¡Ë¡á»¥ËÚ»ÔÇòÀÐ¶è¡á¤¬°ä´þ¤Ë¤â´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤¿µ¿¤¤¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ËÌ³¤Æ»·Ù¤Ï27Æü¤Ë¤â»àÂÎ°ä´þÍÆµ¿¤ÇºÆÂáÊá¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤¿¡£ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ç26Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡´û¤Ë»àÂÎ°ä´þÍÆµ¿¤Ç²ñ¼Ò°÷ÇßÄÅÍª´õÍÆµ¿¼Ô¡Ê36¡Ë¡áÆÑ¾®ËÒ»Ô¡á¤òÂáÊá¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶¦ËÅ¤·¤¿¤È¤ß¤ÆÎ¢ÉÕ¤±¤ò¿Ê¤á¤ëÊý¿Ë¡£
¡¡ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Âç¾åÍÆµ¿¼Ô¤Ï8·î3ÆüÌ¤ÌÀ¡¢¤à¤«¤ïÄ®¤Î»äÍÃÏ¤Ë»¥ËÚ»ÔËÊ¿¶è¤ÎÀ¾Â¼Î´¹Ô¤µ¤ó¡Ê55¡Ë¤Î°äÂÎ¤òËä¤á¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£