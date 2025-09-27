男性4人組「ふぉ〜ゆ〜」の越岡裕貴（38）と辰巳雄大（38）が、ミュージカル「ダブル・トラブル TAKE2〜Hollywood Ending〜」に出演する。2人芝居でさまざまな役を演じ分ける。越岡は「数々のトラブルに巻き込まれるので、会場でお客さまも一緒にワタワタして楽しんでもらえたらうれしい」と呼びかけた。

映画音楽でブレークを狙う兄弟が恋に仕事に大奮闘する姿を描くコメディーの続編で、世界初演。兄弟は新婚となり、とある女優のための新曲制作にとりかかるが、弟のもとに不穏な伝言が。女優も映画から降板することになり、急きょ新人オーディションを開催するが、ギャングの手下達が現れ、ますます混乱に陥っていくという内容だ。

辰巳は2021年に前作に出演。「演じてみて兄弟でお互いを笑わせあっているんだなと思ったので、お客さまを笑わせるのはもちろんですが、全力でコッシーを笑わせに行きたいと思います！」と意気込み。「TAKE2は世界初演なので、衝撃の瞬間はまず皆さんに観ていただきたいと思っています。劇場で一緒に楽しみましょう！」とアピールした。

原田優一（43）と室龍太（36）のタッグでも同時に上演される。室は「TAKE1よりも絶対に面白くなると思っています！TAKE3につなげるくらいの気持ちで挑みたいと思います！」と気合十分だ。

来年2月8〜10日に東京・タクトホームこもれびGRAFAREホール メインホールで上演された後、同14、15日には大阪・サンケイホールブリーゼで上演。来年2月20日〜3月8日に東京・有楽町のI’M A SHOWで公演が行われる。