◆米大リーグ ダイヤモンドバックス０―８ドジャース（２５日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）

ドジャースが２５日（日本時間２６日）の敵地・Ｄバックス戦で快勝し、ナ・リーグ西地区４連覇を決めた。「１番・ＤＨ」の大谷翔平投手（３１）は、４回に自己最多タイの５４号２ラン。今季は２年ぶりに二刀流に復帰したが、打者に専念した昨季と変わらぬ打棒を見せ、優勝の原動力となった。ポストシーズン（ＰＳ）は３０日（同１０月１日）から始まり、ワールドシリーズ（ＷＳ）２連覇を目指すド軍は同日からワイルドカードシリーズ（相手未定・３回戦制）に臨む。

シャンパンファイトで美酒を浴びた大谷は、少年のように笑った。「本当にみんなここを目指して頑張ってきたので、最後、しっかり決められてよかった」。２年ぶりに二刀流に復帰し、父にもなった２０２５年。自己最多に並ぶ５４号で４年連続地区優勝を彩り、達成感に酔った。

移籍後２年連続地区Ｖを決定づけたのは、大谷らしい非現実的なアーチだった。４点リードの４回１死三塁、低めに外れたチェンジアップに左膝をつきそうになるほど体勢を崩されたが、最後は右手一本で払い、中堅右のプールまで運んだ。「うまく拾えてよかった」。６月から二刀流となり負担が増大する中、昨季の自己最多に並ぶ５４号２ラン。残り３試合で本塁打王を争うシュワバー（フィリーズ）に２本差に迫った。

移籍２年目。全てが自然体になった。同僚のモノマネをして同僚やスタッフと戯れるシーンが増えた。一方で、スーパースターでありながら“イジられ役”でもあるのが、大谷の愛されるゆえん。本塁打を放った際の「デコルテポーズ」は、開幕前、ＣＭに出演した大谷のグラウンド上では見られない姿を首脳陣がミーティング動画に忍び込ませたことがきっかけ。同僚とのルーチンも、ロバーツ監督とのジャンプ＆右手タッチ、ロハスとのデコピンポーズなど数え切れない。すっかり常勝軍団に溶け込んだ。

レジェンドが大谷を認めたことで、名実ともにドジャースの顔になった。８月下旬。右肘のリハビリ段階で中６日以上の間隔が必要だった。その影響でローテ順が入れ替わり、中４日で登板せざるを得なくなったのが、３７歳の通算２２２勝左腕・カーショーだ。ド軍一筋１８年の功労者。サイ・ヤング賞３度のプライドもある。だが、ロバーツ監督の提案にすんなり首を縦に振った。「ウチの選手はみんな、大谷の重要性を理解しているので、柔軟に対応してくれた」と指揮官。野球への真摯（しんし）な取り組み、愛すべき人柄、そして誰もが納得する結果を出し続け、ド軍の中心となった瞬間だった。

４月には、昨年２月に結婚を発表した真美子夫人との間に第１子の長女が誕生。「（娘を見ると）疲れとかもなくなりますし、それが一番幸せ」と活力になった。全てを野球にささげてきたが、今季は家族に割く時間が増加。心身とも充実した１年を過ごし、まな娘に初めて優勝を届けた。

投手としてはリハビリ中の６月から登板するという異例の形で復帰。あっという間に山本、スネルと並ぶ３本柱の一角に食い込み、３０日（日本時間１０月１日）から始まるＰＳでも先発起用される。「ちょっと（投手として）出遅れはしましたけど、これから先に合わせて後半やってきたつもりなので、しっかりとその仕事ができるように頑張りたいなと思います」。投手に復帰して５４発を放ってなお、照準を合わせてきたのは「これから先」の舞台と言い切った。打者一本で世界一を射止めてから１年。今季は完全体の二刀流で２年連続世界一に挑戦する。

（安藤 宏太）

◆翔平に聞く

―今季最初のシャンパンファイト。

「ここを目指してやってきたので、まだ先にポストシーズンはありますけど、今日はみんなで楽しんで明日以降また頑張りたい」

―５４号。

「あの打席は良かった。前の打席（２回１死満塁で空振り三振）でいいところで打てなかったので、取り返せて良かった」

―ポストシーズンへ。

「まだどういうふうに進んでいくか分からないけど、自分の仕事を一人ひとりがやれば必ず勝てると思うので、頑張っていきたい」

―打撃の状態は。

「少しずつ良くはなってきているのかなと思っている。もう少しいい流れに乗れるのかなと思っているので、あと３試合、そこでしっかり準備して臨めれば」

―今季のドジャースは。

「（故障による）離脱者がいたり、なかなか自分も含めて（調子の）いい時期がなかったりとかという中で、みんなが支えてここまで来られた。それはポストシーズンも変わらないと思うし、ここからは個人の成績よりもチームの成績が一番大事になるので、チーム一丸で頑張りたい」

―家族らへの感謝は。

「球場以外の面でもいろいろな人に支えてもらっているので感謝したいですし、球場の中でもフィールド外のところでいろいろな人に支えられている日々が続いている。もう少しですけど、そういう裏方の人たちと一緒に頑張りたい」