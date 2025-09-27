◆女子プロゴルフツアー ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン 第１日（２６日、宮城・利府ＧＣ＝６５９０ヤード、パー７２、報知新聞社後援）

ツアー通算１勝の飛ばし屋、葭葉（よしば）ルミ（３２）＝富士住建＝が８月に結婚していたことが２６日、分かった。中学時代の同級生の一般男性と１年半の交際を経てゴールインした。この日の第１ラウンドで７バーディー、３ボギーの４アンダー６８をマークし首位と１打差の６位発進。ミセス初となる９年ぶりの優勝へ、愛を力に進む。吉本ここね（２５）＝不二サッシ＝、穴井詩（３７）＝ゴルフ５＝ら５人が５アンダーで首位に並んだ。

後半の８、９番を連続バーディーで締めた葭葉から、ハッピーオーラがあふれていた。一粒万倍日と大安が重なった開運日の８月１１日に婚姻届けを提出したことを明かした。４試合続いていた予選落ちが結婚直後にストップ。ミセスとして出場した全３戦で決勝ラウンドに進んでいる。「スコアを見る感じ、いいと思う。ドンピシャですよ」と効果はてきめんだ。

相手は中学時代の同級生で「めちゃくちゃいい人」。プロポーズは都内の実家近くの神社で、手紙を目の前で朗読してくれた。好きなところは「純粋にまっすぐ私を好きでいてくれるところ」とおのろけも。「相手の家族だとか、応援してくれる人が増えたことがうれしい」。愛の力をこの日の好スタートにつなげた。

今季は５月のメジャー、ワールドレディスサロンパスカップの３位を含むトップ１０が３回。「いい流れで来ているので、このへんで上位に行けるように頑張りたい。今週ちょっと、稼げたらいいな」。オフに予定している披露宴の資金を積み立てる。（高木 恵）

◆葭葉 ルミ（よしば・るみ） １９９３年３月１２日、東京・墨田区生まれ。３２歳。千葉日大一高卒。１０歳からゴルフを始め、２０１２年７月にプロテスト合格。１６年ニッポンハムレディスでツアー初優勝。飛ばし屋として知られ、昨季の平均飛距離は２６２・９８ヤードで、年間女王の竹田麗央に次ぐ２位だった。生涯獲得賞金は２億８６００万円。現在のメルセデスランキングは４３位。趣味はバス釣り、ゲーム。１６２センチ、６０キロ。