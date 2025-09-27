Ãæ¹ñ¡¦Íû¶¯¼óÁê¡Ö¹ñºÝÃá½ø¤¬¿¼¹ï¤ÊÂÇ·â¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¡¡¹ñÏ¢±éÀâ¤Ç¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ò°Å¤ËÈãÈ½
Ãæ¹ñ¤ÎÍû¶¯¼óÁê¤¬¹ñÏ¢Áí²ñ¤Ç±éÀâ¤·¡¢¸½ºß¤ÎÀ¤³¦¾ðÀª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¹ñºÝÃá½ø¤¬¿¼¹ï¤ÊÂÇ·â¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ò°Å¤ËÈãÈ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤ÎÍû¼óÁê¤Ï26Æü¡¢¹ñÏ¢Áí²ñ°ìÈÌÆ¤ÏÀ¤Ç±éÀâ¤·¡¢º£Ç¯¤ÇÁÏÀß80Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿¹ñÏ¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀ¤³¦¤ÇºÇ¤âÉáÊ×Åª¤Ç¡¢ÂåÉ½Åª¤«¤Ä¸¢°Ò¤Î¤¢¤ëÀ¯ÉÜ´ÖÁÈ¿¥¤Ç¤¢¤ê¡¢½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶¯Ä´¡£¡Ö¹ñÏ¢¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¹ñºÝ¥·¥¹¥Æ¥à¤È¹ñºÝË¡¤Ë´ð¤Å¤¯Ãá½ø¤Î¤â¤È¡¢¿ÍÎà¤ÏÁ´ÂÎÅª¤ËÊ¿ÏÂ¤ò¼Â¸½¤·¡¢Á°Îã¤Î¤Ê¤¤È¯Å¸¤ÈÈË±É¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Íû¼óÁê¤Ï¸½ºß¤ÎÀ¤³¦¾ðÀª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÃ±ÆÈ¼çµÁ¤äÎäÀïÅª»×¹Í¤¬ºÆ¤ÓÂæÆ¬¤·¡¢¹ñºÝÃá½ø¤¬¿¼¹ï¤ÊÂÇ·â¤ò¼õ¤±¡¢¿ÍÎà¤ÏºÆ¤Ó´ôÏ©¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡Ö¥¢¥á¥ê¥«Âè°ì¼çµÁ¡×¤ò·Ç¤²¤ë¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ò°Å¤ËÈãÈ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢µ¤¸õÊÑÆ°¤Ï¡Ö¿ÍÎà¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë½ÅÂç¤Ê²ÝÂê¤À¡×¤ÈÁÊ¤¨¡¢ÂèÆó¼¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬Ã¦Âà¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿µ¤¸õÊÑÆ°ÂÐºö¤Î¹ñºÝÅª¤ÊÏÈÁÈ¤ß¡Ö¥Ñ¥ê¶¨Äê¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÍ¸úÅª¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÝ¸î¼çµÁ¤ä°ì¹ñ¼çµÁ¤Î·¹¸þ¤ò¶¯¤á¤ë¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ËÂÐ¤·¡¢Ãæ¹ñ¤Ï³Æ¹ñ¤È¤Î¶¨ÎÏ¤ò½Å»ë¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Ç¤Î¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
