バイエルンvsブレーメン スタメン発表
[9.26 ブンデスリーガ第5節](アリアンツ・アレーナ)
※27:30開始
<出場メンバー>
[バイエルン]
先発
GK 1 マヌエル・ノイアー
DF 2 ダヨ・ウパメカノ
DF 4 ヨナタン・ター
DF 23 サシャ・ブイ
DF 27 コンラッド・ライマー
MF 7 セルジュ・ニャブリ
MF 8 レオン・ゴレツカ
MF 14 ルイス・ディアス
MF 17 マイケル・オリーズ
MF 20 トム・ビショフ
FW 9 ハリー・ケイン
控え
GK 26 スベン・ウルライヒ
DF 3 キム・ミンジェ
DF 22 ラファエル・ゲレイロ
DF 30 C. Kiala
MF 6 ヨシュア・キミッヒ
MF 42 レナート・カール
MF 45 アレクサンダル・パブロビッチ
FW 11 ニコラス・ジャクソン
FW 36 ウィズダム・マイク
監督
ビンセント・コンパニ
[ブレーメン]
先発
GK 13 カール・ハイン
DF 3 菅原由勢
DF 27 フェリックス・アグ
DF 31 カリム・クリバリ
DF 32 マルコ・フリードル
MF 6 イェンス・ステーイ
MF 7 サムエル・ムバングラ
MF 14 セネ・ライネン
MF 18 カメロン・プエルタス
MF 20 ロマーノ・シュミット
FW 11 ユスティン・エンジンマー
控え
GK 25 マルクス・コルケ
DF 5 アモス・ピーパー
DF 23 アイザック・シュミット
MF 10 レオナルド・ビッテンコート
MF 24 P. Čović
MF 28 スケリー・アルヴェロ
FW 9 ケケ・トップ
FW 17 マルコ・グリュル
FW 44 ビクター・ボニフェイス
監督
Horst Steffen
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります