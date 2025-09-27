[9.26 ブンデスリーガ第5節](アリアンツ・アレーナ)

※27:30開始

<出場メンバー>

[バイエルン]

先発

GK 1 マヌエル・ノイアー

DF 2 ダヨ・ウパメカノ

DF 4 ヨナタン・ター

DF 23 サシャ・ブイ

DF 27 コンラッド・ライマー

MF 7 セルジュ・ニャブリ

MF 8 レオン・ゴレツカ

MF 14 ルイス・ディアス

MF 17 マイケル・オリーズ

MF 20 トム・ビショフ

FW 9 ハリー・ケイン

控え

GK 26 スベン・ウルライヒ

DF 3 キム・ミンジェ

DF 22 ラファエル・ゲレイロ

DF 30 C. Kiala

MF 6 ヨシュア・キミッヒ

MF 42 レナート・カール

MF 45 アレクサンダル・パブロビッチ

FW 11 ニコラス・ジャクソン

FW 36 ウィズダム・マイク

監督

ビンセント・コンパニ

[ブレーメン]

先発

GK 13 カール・ハイン

DF 3 菅原由勢

DF 27 フェリックス・アグ

DF 31 カリム・クリバリ

DF 32 マルコ・フリードル

MF 6 イェンス・ステーイ

MF 7 サムエル・ムバングラ

MF 14 セネ・ライネン

MF 18 カメロン・プエルタス

MF 20 ロマーノ・シュミット

FW 11 ユスティン・エンジンマー

控え

GK 25 マルクス・コルケ

DF 5 アモス・ピーパー

DF 23 アイザック・シュミット

MF 10 レオナルド・ビッテンコート

MF 24 P. Čović

MF 28 スケリー・アルヴェロ

FW 9 ケケ・トップ

FW 17 マルコ・グリュル

FW 44 ビクター・ボニフェイス

監督

Horst Steffen

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります