やっぱり“この色”が好き！【しまむら】大人の高見え♡「ブラックアイテム」
コーデに迷ったときに頼りになる色の代表格といえば、やっぱりブラック！ シンプルなデザインでも洗練された印象を与え、大人世代の着こなしを格上げしてくれるカラーです。【しまむら】には、プチプラでありながらブラックの魅力を活かした高見えアイテムが豊富に揃っています。大人コーデを引き締める黒の魅力を、しまむらの「ブラックアイテム」で再発見して。
ペプラムシルエットで上品にスタイルアップ
【しまむら】「ノースリペプラムCNPO」\1,639（税込）
トレンドのペプラムシルエットを、大人世代も取り入れやすいデザインに仕上げたニットトップス。黒の引き締め効果に加えて、胸から上はリブニットで程よくフィットしつつ、胸から下はふんわりと広がるシルエットで、気になる上半身のラインをさりげなくカバーします。腰まで覆う丈感なので、タイトなボトムスを合わせてもスタイリッシュに決まりそう。
コクーンシルエットで楽ちん & オシャレ
【しまむら】「SH*Tゴウセンコクーン65」\1,639（税込）
リラックスシルエットのパンツは、トレンド継続中の人気アイテム。こちらは軽量かつストレッチ素材で、楽に穿けそうです。それでいてチープに見えないのは、黒の魅力のひとつ。コクーンシルエットのおかげで、さらにきちん感のあるモードな雰囲気に。トップスをタックインすれば、視覚効果でスタイルアップも狙えそうです。
ウエストのディテールがすっきり見えに一役
【しまむら】「ウェーブナロースカート」\2,189（税込）
タイトなシルエットのスカートに憧れるけれど、腰まわりやぽっこりお腹が気になる……。そんな大人世代のお悩みを解決してくれそうなのが、こちらのスカート。ウエストの波状デザインに黒の引き締め効果も相まって、腰まわりがすっきり見えそう。@__koko.oさんも「ウエスト部分が太めでお腹もしっかりカバー」とコメントしています。プチプラとは思えない一枚で、キレイ見えが叶いそう。
お呼ばれにも活躍しそうな高見えワンピ
【しまむら】「TT*KIWウェーブOP」\1,969（税込）
ボディラインを拾わない程よいゆとりと、すっきり見えるラインのバランスが絶妙なワンピースは、お呼ばれシーンでも活躍しそうな上品さ。黒の引き締め効果と凹凸感のある生地のおかげで、無地でものっぺりせず、高級感たっぷり。両サイドに入ったスリットに加えて、広めに開いたバックスタイルには、@minamii.__さんも「大人の露出で最高に可愛すぎる」と大満足の様子。
※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。
※こちらの記事では
@minamii.__様、
@marino12131様、
@__koko.o様
のInstagram投稿をご紹介しております。
※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。
writer：tama.N