£Î£Ù³Æ»Ô¾ì¡¡£²»þÂæ¡¡¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï£³£µ£·¥É¥ë¹â¡¡¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤â¥×¥é¥¹·÷¤ËºÆÉâ¾å
NY³ô¼°26Æü¡ÊNY»þ´Ö13:12¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö02:12¡Ë
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡46304.76¡Ê+357.44¡¡+0.78%¡Ë
¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡22463.71¡Ê+79.01¡¡+0.35%¡Ë
CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡45240¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§+190¡¡+0.42%¡Ë
²¤½£³ô¼°26Æü½ªÃÍ
±ÑFT100¡¡ 9284.83¡Ê+70.85¡¡+0.77%¡Ë
ÆÈDAX¡¡ 23739.47¡Ê+204.64¡¡+0.87%¡Ë
Ê©CAC40¡¡ 7870.68¡Ê+75.26¡¡+0.97%¡Ë
ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê
2Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡3.647¡Ê-0.008¡Ë
10Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.183¡Ê+0.014¡Ë
30Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.759¡Ê+0.011¡Ë
´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¡¡ ¡¡2.385¡Ê+0.001¡Ë
¢¨´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï10Ç¯ºÄ¤Ç»»½Ð
³Æ¹ñ10Ç¯ºÄ
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡2.746¡Ê-0.027¡Ë
±Ñ¡¡¹ñ¡¡¡¡4.746¡Ê-0.011¡Ë
¥«¥Ê¥À¡¡¡¡3.236¡Ê+0.012¡Ë
¹ë¡¡½£¡¡¡¡4.386¡Ê+0.039¡Ë
Æü¡¡ËÜ¡¡¡¡1.646¡Ê+0.004¡Ë
NY¸¶ÌýÀèÊª11 ·î¸Â¡ÊWTI¡Ë
1¥Ð¥ì¥ë¡á65.43¡Ê+0.45¡¡+0.69%¡Ë
NY¶âÀèÊª12 ·î¸Â¡ÊCOMEX)
1¥ª¥ó¥¹¡á3805.50¡Ê+34.40¡¡+0.91%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê¥É¥ë¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡á109643.56¡Ê+442.90¡¡+0.41%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê±ß·ú¡¦»²¹ÍÃÍ¡Ë
¡Ê±ß·ú¤Æ¡Ë¡á1639Ëü8291¡Ê+66240¡¡+0.41%¡Ë
¢¨±ß¤Ï¥É¥ë±ßÁê¾ì¤«¤é¤Î·×»»ÃÍ
¢¨CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¢¶âÀèÊª¤Ï10Ê¬ÃÙ¤ì
