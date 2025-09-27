「ダイヤモンドバックス０−８ドジャース」（２５日、フェニックス）

ドジャースが大勝し、ナ・リーグ西地区４連覇を果たした。先発の山本由伸投手（２７）は６回４安打無失点で１２勝目（８敗）を挙げた。投手陣で唯一、開幕からローテを守った右腕は、大谷から「チームのエース」と称賛された。

マウンド上では冷静だった表情は終始、緩み続けた。今年初のシャンパンファイト。「たくさん働けた分、最高ですね」。美酒を浴び続けた山本が声を弾ませた。

地区優勝へマジック「１」で迎えた一戦で先発マウンドへ。メジャー２年目の進化を見せた。今季は３度対戦して０勝１敗、防御率２・８４だったダイヤモンドバックス打線に対して、変化球主体で攻めた。初回からスプリットで２三振を奪取。その後も変化球主体でゴロアウトを量産した。

７三振を奪い、日本投手では史上７人目のシーズン２００奪三振にも到達。「落ち着いて試合に入れたと思いますし、点差が離れた後もしっかり集中して投げられた。いい投球だったと思います」。納得の９４球だった。

メジャー１年目の昨季は６月に右肩腱板（けんばん）損傷で約３カ月離脱したが、今季は開幕から唯一、先発ローテを守った。３０試合に登板して１２勝８敗、防御率２・４９はリーグ２位だ。６日のオリオールズ戦では九回２死まで無安打無得点投球を展開するなど力を発揮した。

大谷も活躍に目を細める。「１年間ローテーションを１人だけ守って、フルシーズンで投げてくれた。本当にチームのエースだと思っています」と最大級の賛辞を贈った。

右腕は謙遜しながらも、前を向いた。「（佐々木）朗希も戻ってきましたし、翔平さんも安定して素晴らしいので。僕も負けずにしっかり仕事できるように、チームの勝利に貢献できるように頑張りたい」。２年連続のポストシーズンへ向けて、最高の形でレギュラーシーズンを終えた。