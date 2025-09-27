【30MP 喜多郁代】 9月27日 発売 価格：4,840円

BANDAI SPIRITSは、プラモデル「30MP 喜多郁代」を9月27日に発売する。価格は4,840円。

本商品は「ぼっち・ざ・ろっく！」に登場する結束バンドのメンバー「喜多郁代」を、同社のプラモデルブランド「30 MINUTES PREFERENCE（30MP）」にて立体化したもの。

演奏中、前傾になった時の前髪やギター、マイクスタンド、エフェクター、ハンドパーツの他にタンポ印刷ありの表情パーツ2種と印刷なしの表情パーツが付属し、デカールで表情を作れる。

ギターのストラップは、ポージングに合わせてフレキシブルに形を変えることができ、左手首の“結束バンド”パーツは着脱が可能となっている。

【付属品】

・フェイスパーツ(タンポ印刷済み)×2種

・フェイスパーツ(印刷無し)×1式

・ハンドパーツ×1式

・マイクスタンド×1

・ギター・エフェクター×1式

・その他劇中再現用交換パーツ×1式

・水転写式デカール×1

(C)はまじあき／芳文社・アニプレックス

※発売日は流通により前後する場合があります。