「ぼっち・ざ・ろっく！」よりプラモデル「30MP 喜多郁代」本日発売！
【30MP 喜多郁代】 9月27日 発売 価格：4,840円
(C)はまじあき／芳文社・アニプレックス
BANDAI SPIRITSは、プラモデル「30MP 喜多郁代」を9月27日に発売する。価格は4,840円。
本商品は「ぼっち・ざ・ろっく！」に登場する結束バンドのメンバー「喜多郁代」を、同社のプラモデルブランド「30 MINUTES PREFERENCE（30MP）」にて立体化したもの。
演奏中、前傾になった時の前髪やギター、マイクスタンド、エフェクター、ハンドパーツの他にタンポ印刷ありの表情パーツ2種と印刷なしの表情パーツが付属し、デカールで表情を作れる。
ギターのストラップは、ポージングに合わせてフレキシブルに形を変えることができ、左手首の“結束バンド”パーツは着脱が可能となっている。
【付属品】
・フェイスパーツ(タンポ印刷済み)×2種
・フェイスパーツ(印刷無し)×1式
・ハンドパーツ×1式
・マイクスタンド×1
・ギター・エフェクター×1式
・その他劇中再現用交換パーツ×1式
・水転写式デカール×1
※発売日は流通により前後する場合があります。