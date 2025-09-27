「ダイヤモンドバックス０−８ドジャース」（２５日、フェニックス）

ドジャースが大勝し、ナ・リーグ西地区４連覇を果たした。大谷翔平投手（３１）は「１番・指名打者」で出場し、４点リードの四回に自己最多に並ぶ５４号２ランを放ち、２年連続３度目の１００打点にも到達した。先発の山本由伸投手（２７）は６回４安打無失点で１２勝目。２人の活躍で２年連続ワールドシリーズ制覇へ弾みをつけた。ポストシーズンは３０日（日本時間１０月１日）に始まるワイルドカードシリーズから登場する。

◇ ◇

「幸せな寝不足」。４月２９日のマーリンズ戦。第１子誕生後初の本塁打となる７号を打った後、大谷は慣れない父親業を独特の言葉で表現した。

当時の取材現場で話題になったのは「Ｔｈｅ ｔｈｅｏｒｙ ｏｆ ｄａｄ ｓｔｒｅｎｇｔｈ（父親パワーの理論）」という言葉。ロバーツ監督は「私はその理論を信じるよ。父親になったショウヘイがこれから時速１２０マイル（約１９３キロ）という前代未聞の打球を打つかもしれないね」と冗談口調で言った。

ところが、それはジョークでは終わらなかった。大谷は９月２日のパイレーツ戦で打球速度１２０マイルの本塁打を放ったのだ。地区優勝を決めた日に打った自己＆球団最多タイの５４号は、父になって４８本目。まな娘誕生後の年間ペースはおよそ６０本。身をもって「父親パワー」を証明している。

今季の打撃について「すごく調子のいい時期があまりなくここまできている感じがする」と言う。「絶好調」の実感がなくても本塁打王を争い、１・０００を超えると非常に優秀とされるＯＰＳ（出塁率＋長打率）は、ナ・リーグで唯一、大台を超える１・０１０を記録している。

残り３試合。自己＆球団記録更新に王手をかけ、本塁打王争いはトップを２本差で追っている。シーズン２０盗塁まで１に迫っている。最後の最後まで大谷のパフォーマンスから目を離せない。