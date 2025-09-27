Â©»Ò¤¬¸ì¤ë¡È¥¸¥ç¥ó¡¦¥ì¥Î¥óÈÕÇ¯¤Î¿´¶¡É¡¢¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¤Ø¤ÎÊ£»¨¤ÊÁÛ¤¤
¥¸¥ç¥ó¡¦¥ì¥Î¥ó¤ÎÂ©»Ò¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥ª¥Î¡¦¥ì¥Î¥ó¡Ê49ºÐ¡Ë¤¬¡¢±ÑÊüÁ÷¶ÉBBC¥é¥¸¥ª¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢Éã¤ÎÈÕÇ¯¤Î¿´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖÈà¤¬²»³Ú¤Ø¤Î°¦¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¡£¤¢¤ë¼ï¤ÎÌ¾À¼¤Ø¤Î°¦¤ò¼º¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¦¡£¥Ý¥Ã¥×¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤È¤¤¤¦µ¡³£¤Î°ìÉô¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë°¦Ãå¤¬»ý¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤È»×¤¦¡£Èà¤Ï¾ï¤Ë¤½¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤ÎÃæ¤ÇÈ¿¹³Åª¤À¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¤Ï¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¤Î°ì°÷¤Ç¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¡¢¤ï¤À¤«¤Þ¤ê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤È»×¤¦¡£Èà¤ÏËÜÅö¤Ë¤½¤³¤«¤éÈ´¤±½Ð¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡×
1970Ç¯¤Î¥Ó¡¼¥È¥ë¥º²ò»¶¸å¡¢¥¸¥ç¥ó¤ÏºÊ¥ª¥Î¡¦¥è¡¼¥³¤È¤Î´Ø·¸¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤è¤ê¡ÖµÞ¿ÊÅª¤Ê·Ý½Ñ²È¡¦³èÆ°²È¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÆ»¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
1972Ç¯¤Î¥Þ¥Ç¥£¥½¥ó¡¦¥¹¥¯¥¨¥¢¡¦¥¬¡¼¥Ç¥ó¤Ç¤Î¡Ö¥ï¥ó¡¦¥È¥¥¡¦¥ï¥ó¡×¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ï¡¢¥¸¥ç¥ó¤¬¥½¥í¤È¤·¤ÆÍÎÁ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿Í£°ì¤Î¥Õ¥ë¥é¥¤¥Ö¤Ç¤¢¤ê¡¢²»³Ú¤Ø¤Î¾ðÇ®¤¬·òºß¤À¤Ã¤¿¾Ú¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£
Æ±»þ´ü¤ÎÌ¤È¯É½²»¸»¤ä¥é¥¤¥Ö²»¸»¤ò¼ý¤á¤¿¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥»¥Ã¥È¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¡¦¥È¥¥¡¦¥¶¡¦¥Ô¡¼¥×¥ë¡×¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¥·¥ç¡¼¥ó¤Ï¡¢¥¸¥ç¥ó¤È¥è¡¼¥³¤Ë¤è¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö¥µ¥à¥¿¥¤¥à¡¦¥¤¥ó¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥·¥Æ¥£¡×¤¬¹óÉ¾¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¡¢¡Ö¤¢¤ì¤ÏÀ®Ä¹¤ÎÄË¤ß¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÉ½¸½¡£Â¨¶½Åª¤Ç¹Óºï¤ê¤ÊÏ¿²»¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¡¢¶¯¤¤À¯¼£Åª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Åö»þ¤Î¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Ë¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¥í¥Ã¥¯¥ó¥í¡¼¥ë¤ÎÀº¿À¤¬½É¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÉã¤Î»ÑÀª¤ò¹ÎÄê¤·¤¿¡£
