£Î£Ù³Æ»Ô¾ì¡¡£±»þÂæ¡¡¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï£±£·£±¥É¥ë¹â¡¡¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤â¥Þ¥¤¥Ê¥¹·÷¤Ç¤Î¿ä°Ü
NY³ô¼°26Æü¡ÊNY»þ´Ö12:10¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö01:10¡Ë
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡46118.37¡Ê+171.05¡¡+0.37%¡Ë
¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡22343.82¡Ê-40.88¡¡-0.18%¡Ë
CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡45110¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§+60¡¡+0.13%¡Ë
²¤½£³ô¼°26ÆüGMT16:10
±ÑFT100¡¡ 9284.83¡Ê+70.85¡¡+0.77%¡Ë
ÆÈDAX¡¡ 23739.47¡Ê+204.64¡¡+0.87%¡Ë
Ê©CAC40¡¡ 7870.68¡Ê+75.26¡¡+0.97%¡Ë
ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê
2Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡3.657¡Ê+0.002¡Ë
10Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.193¡Ê+0.023¡Ë
30Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.767¡Ê+0.020¡Ë
´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¡¡ ¡¡2.386¡Ê+0.002¡Ë
¢¨´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï10Ç¯ºÄ¤Ç»»½Ð
³Æ¹ñ10Ç¯ºÄ
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡2.746¡Ê-0.027¡Ë
±Ñ¡¡¹ñ¡¡¡¡4.746¡Ê-0.011¡Ë
¥«¥Ê¥À¡¡¡¡3.237¡Ê+0.013¡Ë
¹ë¡¡½£¡¡¡¡4.386¡Ê+0.039¡Ë
Æü¡¡ËÜ¡¡¡¡1.646¡Ê+0.004¡Ë
NY¸¶ÌýÀèÊª11 ·î¸Â¡ÊWTI¡Ë
1¥Ð¥ì¥ë¡á66.14¡Ê+1.16¡¡+1.79%¡Ë
NY¶âÀèÊª12 ·î¸Â¡ÊCOMEX)
1¥ª¥ó¥¹¡á3810.40¡Ê+39.30¡¡+1.04%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê¥É¥ë¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡á109300.63¡Ê+99.97¡¡+0.09%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê±ß·ú¡¦»²¹ÍÃÍ¡Ë
¡Ê±ß·ú¤Æ¡Ë¡á1634Ëü9188¡Ê+14954¡¡+0.09%¡Ë
¢¨±ß¤Ï¥É¥ë±ßÁê¾ì¤«¤é¤Î·×»»ÃÍ
¢¨CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¢¶âÀèÊª¤Ï10Ê¬ÃÙ¤ì
