◇ナ・リーグ ドジャース8―0Dバックス（2025年9月25日 フェニックス）

今季、ドジャースに新設されたデベロップメント・インテグレーション（開発統合）コーチに就任したブレンダン・マクダニエル氏（41）は、“何でも屋コーチ”としてベンチ入り。投手、捕手、内野手、外野手など異なる各部門に横のつながりをもたらし組織を結束させた。ストレングス＆コンディショニング・コーチだった昨年から大谷の投手復帰へのリハビリにも付き添った地区優勝へのキーマンが、シーズンを振り返った。

ロバーツ監督の肝いりの策として登用された。ドジャースでは今季が14年目。これまではストレングス＆コンディショニング・コーチやフロント職も経験したが、部署間の橋渡しに特化した。

「全体とのコミュニケーションを取る役割に回りました。打撃、投手、守備コーチとつなぎ、スケジュールを調整し、チーム全体が同じ方向を向けるようにしました」

ロバーツ監督は「私の目であり、耳でもある、何でも屋コーチなんだ」と話す。昨年は大谷の投手復帰へのリハビリも担当した。

「軽くボールを投げる段階から終盤にブルペンで本格的に投げるまで、全てを見ました。オフには左肩の手術から復帰する過程で投げるのも打つ場面にも立ち会いました」

右肘じん帯再建手術（通称トミー・ジョン手術）からの復帰過程はある程度確立されており、野手専念の昨季は大きな弊害はなかったという。ただ、ワールドシリーズで脱臼した左肩手術からの復帰過程は試行錯誤した。

「投げる腕ではなく、投球をリードする左腕だったため、状況が異なりました。復帰を急ぐあまり、投球メカニクスを崩さないよう、特に注意を払う必要がありました」

身体の知識に秀でるが、特に評価するのが大谷の「睡眠」だ。「彼は休養、特に睡眠の管理を驚くほど高いレベルで実践している。子供が生まれて生活が変わることもあったはずですが見る限り何も乱れていない。驚くべき存在です」。以前は多い時には10時間以上も眠るほど大事にしており、父親となった今も変化は少ないと指摘。「彼は年齢以上に賢く、知恵も深い。もし誰かが二刀流を続けられるとしたら、それは翔平です」。二刀流復活へ導いた水先案内人はそう保証した。（奥田秀樹通信員）