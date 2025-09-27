¡Ö¥ä¥Þ¥È¤è±Ê±ó¤Ë REBEL3199¡×¤è¤ê¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡Ö1/1000 ÃÏµåËÉ±Ò·³ ¥Ò¥å¥¦¥¬µé ÀïÆ®¹ÒÃèÊì´Ï DCV-01¥Ò¥å¥¦¥¬¡×ËÜÆüÈ¯Çä¡ª
¡¡BANDAI SPIRITS¤Ï¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡Ö1/1000 ÃÏµåËÉ±Ò·³ ¥Ò¥å¥¦¥¬µé ÀïÆ®¹ÒÃèÊì´Ï DCV-01¥Ò¥å¥¦¥¬¡×¤ò9·î27Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï6,050±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¡Ö¥ä¥Þ¥È¤è±Ê±ó¤Ë REBEL3199¡×¤è¤ê¡Ö¥Ò¥å¥¦¥¬µé ÀïÆ®¹ÒÃèÊì´Ï DCV-01¥Ò¥å¥¦¥¬¡×¤ò1/1000¥¹¥±ー¥ë¥×¥é¥â¥Ç¥ë²½¤·¤¿¤â¤Î¡£
¡¡Èô¹Ô¹ÃÈÄ¤òÈ÷¤¨¤¿Ç÷ÎÏ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Èô¹Ô¹ÃÈÄ¤Î²¼¤Ë¤Ï¡¢³ÊÇ¼¥·¥ê¥ó¥Àー¤òÌÏ¤·¤¿¥Ç¥£¥Æー¥ë¤¬Â¤·Á¤µ¤ì¡¢´ÏºÜµ¡¤â¹¥¤¤Ê°ÌÃÖ¤ËÃÖ¤¤¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡´ÏºÜµ¡¤Ï¥³¥¹¥â¥¿¥¤¥¬ーII¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·µ¬Â¤·Á¤Î¥³¥¹¥â¥Ñ¥¤¥½¥ó¡¢¥³¥¹¥â¥·ー¥¬¥ë¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÊÌÇä¤ê¤ÎLED¥æ¥Ë¥Ã¥È¤òÆþ¤ì¤ÆÈ¯¸÷¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÉÕÂ°ÉÊ¡Û
¡¦¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥Ùー¥¹¡ß1
¡¦¥³¥¹¥â¥Ñ¥¤¥½¥ó¡ß6
¡¦¥³¥¹¥â¥·ー¥¬¥ë¡ß2
¡¦¥³¥¹¥â¥¿¥¤¥¬ーII¡ß4
¡¦¿åÅ¾¼Ì¼°¥Ç¥«ー¥ë¡ß1
¡¦¥·ー¥ë¡ß1
(C)À¾粼µÁÅ¸/±§ÃèÀï´Ï¥ä¥Þ¥È3199À½ºî°Ñ°÷²ñ
¢¨È¯ÇäÆü¤ÏÎ®ÄÌ¤Ë¤è¤êÁ°¸å¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£