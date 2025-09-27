ºå¿À¡¦ Â¼¾åðó¼ù¡¡2ÅÙ¤ÎÂÇµåÄ¾·â¤Ê¤ó¤Î¾¡Î¨Âè1°ÌÅö³Î13¾¡ÌÜ¡¡3´§¤Ø10¡¦2ºÇ½ªÀïÅÐÈÄ¤Ë¤â°ÕÍß¡¡
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ºå¿À6¡½2ÃæÆü¡Ê2025Ç¯9·î26Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡ºå¿À¡¦Â¼¾å¤Ï¡¢¡È¿ÍÀ¸½é¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿2ÅÙ¤ÎºÒÆñ¤Ë¤â¶þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢·üÌ¿¤ËÏÓ¤ò¿¶¤êÂ³¤±¤¿¡£¡ÖµîÇ¯¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç°ìÈÖÉé¤±¤Î¿ô¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£È¿¹ü¿´¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬º£Ç¯½Ð¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¡£5²ó5°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¡£Ç°´ê¤À¤Ã¤¿13¾¡ÌÜ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö2²ó¡ÊÂÇµå¤¬¡ËÅö¤¿¤ë¤Î¤Ï1»î¹ç¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¤¤¤·Ð¸³¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤êÅê¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡½øÈ×¤«¤éÂçÎÌ¤Î±ç¸î¤ò¼õ¤±¡¢¥Æ¥ó¥Ý¤è¤¯Åê¤²Â³¤±¤¿¡£¥Ù¥ó¥Á¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤¬¥Ò¥ä¥ê¤È¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï3²ó2»à¡£²¬ÎÓ¤¬Êü¤Ã¤¿¥´¥í¤¬¡¢±¦É¨ÉÕ¶á¤ËÄ¾·â¡£¤½¤Î¾ì¤Ë¤¦¤º¤¯¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¼£ÎÅ¤ò¤Ø¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤ØÌá¤ê¡¢¸åÂ³¤òÃÇ¤Ã¤¿¡£5²ó2»à¤Ç¤âÂåÂÇ¡¦±»ô¤ÎÂÇµå¤ò±¦ÏÓ¤Ë¿©¤é¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¾¯¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ç13¾¡4ÇÔ¡£¾¡Î¨Âè1°Ì¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¾ò·ï¤È¤Ê¤ë¾¡Íø¿ô¤òËþ¤¿¤·¡¢¾¡Î¨¡¦765¡£¸½»þÅÀ¤Ç¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏDeNA¡¦Åì¡Ê14¾¡8ÇÔ¡¢¾¡Î¨¡¦636¡Ë¤ÈÂ¼¾å¤Î¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£µð¿Í¡¦»³ºê¤ÈÃæÆü¡¦ÂçÌî¤Ï¾¡Î¨¡¦733¤Ê¤¬¤é¡¢¤È¤â¤Ë¾ò·ï¤Ë2¾¡ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢¾¡Î¨Âè1°Ì¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤ËÅö³Î¥é¥ó¥×¤ò¤È¤â¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤À¤â¤¦¤Ò¤ÈÅÐÈÄ¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ë¡£Ã¥»°¿¶¤ÎÊý¤¬¤â¤¦¾¯¤·¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£Èà¤â°ÕÍßÅª¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡×
¡¡Æ£Àî´ÆÆÄ¤¬ÏÃ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Ã¥»°¿¶¤â136¤ÈÃæÆü¡¦¹â¶¶¹¨¤Ë5º¹¤Ç¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¤³¤ÎÆü¡¢DeNA¡¦Åì¤Ë¾¡ÇÔ¤¬ÉÕ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ºÇÂ¿¾¡¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤â²ÄÇ½À¤ò»Ä¤·¤¿¡£Î¾¥¿¥¤¥È¥ë¤Î³ÍÆÀ¤Ë¤âÄ©¤à¤Ê¤é¡¢Ãæ5Æü¤Ç¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀï¤Î10·î2Æü¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Ë¸þ¤«¤¦²ÄÇ½À¤â½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡¡Ö¤â¤·Åê¤²¤é¤ì¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¤·¤Ã¤«¤êÄ´À°¤·¤ÆÎ×¤ß¤¿¤¤¡£º£¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³Í¤ê¤½¤¦¤Ê¤Î¤¬Ê¼¸Ë¸©Ì±¡Ê¤Îº´Æ£µ±¡¢¶áËÜ¡¢ºÍÌÚ¡Ë¡£ºÇÂ¿¾¡¤ò¤È¤ì¤ë¤Ê¤é³Í¤Ã¤Æ¡¢¡ÊºÇ¸å¤Ï¡ËÁ´°÷¡¢Ê¼¸Ë¸©¡Ê½Ð¿È¤ÎÌ¾Á°¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¡£Â¼¾å¤Ï¡¢¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¾å¤ò¸þ¤¤¤¿¡£
¡¡¡û¡ÄÂ¼¾å¡Ê¿À¡Ë¤Ï¾¡Î¨¥¿¥¤¥È¥ëÉ½¾´ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¥·¡¼¥º¥ó13¾¡¤ËÅþÃ£¡£¾¡Î¨¤â¡¦765¡Ê13¾¡4ÇÔ¡Ë¤Ç¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤òÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»³ºê¡Êµð¡Ë¤ÈÂçÌî¡ÊÃæ¡Ë¤¬¾¡Î¨¡¦733¤ÇÂ¼¾å¤òÄÉ¤¦¤¬¡¢¤È¤â¤Ë11¾¡4ÇÔ¤Î¤¿¤á¡¢¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤Ë¤Ï¥Á¡¼¥à¤Î»Ä¤ê4»î¹ç¤ÇºÇÄã2¾¡¤¬É¬Í×¡£¤Þ¤¿¥·¡¼¥º¥ó14¾¡¤ÇÉ½¾´ÂÐ¾Ý¤ÎÅì¡ÊD¡Ë¤Ï¾¡Î¨¡¦636¡Ê14¾¡8ÇÔ¡Ë¤Ç¥¿¥¤¥È¥ëÁè¤¤¤«¤é¤Ï»ö¼Â¾åÃ¦Íî¡£Â¼¾å¤Î¾¡Î¨¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤¬¤Û¤Ü³Î¼Â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£