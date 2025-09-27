ºå¿À¡¦ÀÐ°æÂçÃÒ¡¡Æ£Àîµå»ùÄ¶¤¨48¥¤¥Ë¥ó¥°Ï¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¡¡¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êËþ°÷¤Î¹Ã»Ò±à¤ÏºÇ¹â¡×19Æü¤Ö¤ê£±·³ÅÐÈÄ
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ºå¿À6¡½2ÃæÆü¡Ê2025Ç¯9·î26Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡9²ó¡¢ºå¿À¡¦ÀÐ°æ¤ÎÌ¾¤¬¥³¡¼¥ë¤µ¤ì¤ë¤È¡¢À»ÃÏ¤Î¸×ÅÞ¤«¤éÃÏÌÄ¤ê¤Ë¤â»÷¤¿´¿À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êËþ°÷¤Î¹Ã»Ò±à¤ÏºÇ¹â¤À¤Ê¡×¡£±¦ÏÓ¤Ï¡¢´üÂÔ¤Ë1²óÌµ¼ºÅÀ¤Ç±þ¤¨¤¿¡£¤³¤ì¤Ç48¥¤¥Ë¥ó¥°Ï¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤È¤·¡¢06Ç¯¤ËÆ£Àîµå»ù¤¬µÏ¿¤·¤¿47²ó2/3¤ÎµåÃÄµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â»î¹ç¸å¡¢¸ý¤òÆÍ¤¤¤Æ½Ð¤¿¤Î¤Ï¡¢´î¤Ó¤ÎÊÛ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»Ø´ø´±¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖËüÁ´¤Î¾õÂÖ¤ÇÅê¤²¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´ÆÆÄ¤¬´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¤³¤¦¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡×
¡¡¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò·è¤á¤¿7Æü°ÊÍè19Æü¤Ö¤ê¤Î1·³¥Þ¥¦¥ó¥É¡£µÙÍÜµ¢´Ô¤Î¥Ö¥é¥ó¥¯¤Ê¤É¡¢¤ß¤¸¤ó¤â´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¡£Ä¾µå¤Îµå°Ò¤â¡¢ÊÑ²½µå¤ÎÀÚ¤ìÌ£¤âÈ´·²¡£¿¹½Ù¡¢ÂåÂÇ¡¦ÄÔËÜ¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»Â¤ê¡¢ºÇ¸å¤ÏÂåÂÇ¡¦¥Ö¥é¥¤¥È¤ò±¦Èô¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¡£Æ£Àî´ÆÆÄ¤«¤é¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬»Ä¤·¤¿µÏ¿¤òÁª¼ê¤¬Ä¶¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤À¤±¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£»ØÆ³¼ÔÌ½Íø¤Ë¤Ä¤¤ë¡×¤ÈºÇÂçµé¤Î»¿¼¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡°ÂÄê¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò»Ù¤¨¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¸Ê¤òµö¤¹¡×¤³¤È¡£¤â¤È¤â¤È´°àú¼çµÁ¼Ô¤Ç¡¢ºòÇ¯¤Þ¤Ç¤ÏÌµ¼ºÅÀ¤Ç¤âÆâÍÆ¤¬°¤¤¤È¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹»×¹Í¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬º£Ç¯¤Ï°ã¤¦¡£¡ÖÊÌ¤ËËÍ¤Ïµ¡³£¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¼ºÅê¤â¤·¤Þ¤¹¤·¡¢º£Ç¯¤ÏºòÇ¯¤è¤êÅê¤²¤¿¤¤¤È¤³¤í¤ËÅê¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¹¤é´¶¤¸¤ë¡£¤Ç¤â·ë²ÌÅª¤Ë¥¼¥í¤Ê¤é¤¤¤¤¡£°¤¤¤Ê¤ê¤Ç¤â¡¢¤É¤¦ÍÞ¤¨¤ë¤«¤·¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡£È¯ÁÛ¤ÎÅ¾´¹¤¬¡¢¶Ã°ÛÅª¤Ê¡Ö0¡×¹Ô¿Ê¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤Ç49»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¡£¤³¤Á¤é¤Ï¥×¥íÌîµåµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¡Ö¡ÊÂ¼¾å¡Ëðó¼ù¤Î¾¡Î¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤è¤ê¤â¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¾¡¤Á¤ò¤Ä¤±¤ë¤«¤À¤±¡×¤È¥µ¥é¥ê¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤À¤±¤ËÏÓ¤ò¿¶¤ë¡£¡¡¡Ê¾¾ËÜ¡¡¹ÒÎ¼¡Ë