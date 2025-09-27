◇セ・リーグ 阪神6―2中日（2025年9月26日 甲子園）

阪神・坂本が、攻守両面で村上を強力援護した。

まずはバットで鼓舞した。1―0の初回2死満塁で左中間を破る3点二塁打。「前（を走る一塁走者）の前川に“頼むから走ってくれ”と思いました」とおどけつつ喜んだが、この一打で終わりではない。4―0の3回2死二塁でも中前適時打を放ち、17年以来8年ぶり3度目となる自己最多タイ1試合4打点をマーク。勝率第1位の条件となる13勝を目指した村上の背中を、力強く押した。

「先に点が取れて、その後は一人ずつアウトを取っていくだけでした」

“本職”でも粘り強く支えた。3、5回と2度も打球の直撃を受けた村上を「当たるごとに投球が弱くなったんで大丈夫かなと思いながら」リード。4回まで52球で2安打無失点と快調だったが、5回に3長短打を浴び、30球を要しながらも最少失点で切り抜けた右腕について「そういう（タイトルがかかる状況の）試合で少しでも力を貸してあげたいという気持ちはありますが、最後のピンチも粘りながら投げ抜いた彼の力です」と称えた。