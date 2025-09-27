ºå¿À¡¦¿¹²¼æÆÂÀ¡¢ºÝ¤É¤¤È½Äê¤Ë¥à¥Ã¡ª¸«Æ¨¤·»°¿¶¤ÇÇò°æµå¿³¤ËÊâ¤ß´ó¤ë¡¡¾åËÜÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤¬¤Ê¤À¤áÂç»ö¤Ë»ê¤é¤º
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ºå¿À6¡½2ÃæÆü¡Ê2025Ç¯9·î26Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡ºå¿À¡¦¿¹²¼¤¬¡¢ºÝ¤É¤¤È½Äê¤ËÉÔËþ¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¡£2²ó2»à¤Î2ÂÇÀÊÌÜ¤Ç¡¢¥«¥¦¥ó¥È1¡½2¤«¤é¤Î5µåÌÜ¡¢Ìø¤¬Åê¤¸¤¿Æâ³Ñµå¤ò¥Ü¡¼¥ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Æ¸«Á÷¤Ã¤¿¤¬¡¢Çò°æ°ì¹Ôµå¿³¤Ï¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥³¡¼¥ë¤·¡¢»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÄ¾¸å¤ËÊâ¤ß´ó¤ë¤È¡¢Çò°æµå¿³¤â¤½¤Î¹ÔÆ°¤ËÈ¿±þ¡£µå¾ìÆâ¤ËÉÔ²º¤Ê¶õµ¤¤¬Î®¤ì¡¢¥Ù¥ó¥Á¤«¤éÈô¤Ó¤À¤·¤¿¾åËÜÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤¬¹²¤Æ¤Æ2¿Í¤Î´Ö¤ËÆþ¤Ã¤Æ»ö¤Ê¤¤ò¤¨¤¿¡£»î¹ç¸å¤Ï¡Ö²¿¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤À¤±ÏÃ¤·¡¢¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ø¤È°ú¤ÍÈ¤²¤¿¡£